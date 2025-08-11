L'Union Africaine félicite le Tchad pour son Indépendance

Dans son message, il a souligné que cette journée offre l'opportunité de réfléchir au parcours du Tchad en tant que nation souveraine et à ses contributions constantes à la paix, à la stabilité et à la coopération régionale sur le continent.

En tant qu'État membre précieux de l'Union Africaine, le Tchad a joué un rôle essentiel dans la promotion de la sécurité collective, de la lutte contre le terrorisme et de l'intégration continentale.

Ces efforts sont jugés cruciaux pour la réalisation de la vision de l'Union Africaine, qui aspire à une Afrique intégrée, prospère et pacifique.

L'Union Africaine a réaffirmé son soutien indéfectible au Tchad dans la poursuite de ses priorités de développement national et de ses aspirations démocratiques, tout en s'engageant à travailler en étroite collaboration avec le pays pour favoriser une paix durable, la résilience et une croissance inclusive.