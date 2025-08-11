L'Union Africaine félicite le Tchad pour son Indépendance

Dans son message, il a souligné que cette journée offre l'opportunité de réfléchir au parcours du Tchad en tant que nation souveraine et à ses contributions constantes à la paix, à la stabilité et à la coopération régionale sur le continent.
En tant qu'État membre précieux de l'Union Africaine, le Tchad a joué un rôle essentiel dans la promotion de la sécurité collective, de la lutte contre le terrorisme et de l'intégration continentale.
L'Union Africaine a réaffirmé son soutien indéfectible au Tchad dans la poursuite de ses priorités de développement national et de ses aspirations démocratiques, tout en s'engageant à travailler en étroite collaboration avec le pays pour favoriser une paix durable, la résilience et une croissance inclusive.