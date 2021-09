L'Union africaine condamne le coup d'État en Guinée

Le président en exercice de l'Union africaine Félix Tshisekedi et le président de la commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat ont condamné dimanche la prise de pouvoir par la force en Guinée Conakry. Ils ont demandé la libération immédiate du président Alpha Condé.



Félix Tshisekedi et Moussa Faki Mahamat ont invité le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à se réunir d'urgence pour examiner la nouvelle situation en Guinée et prendre les mesures appropriées aux circonstances.



Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a également condamné le coup de force en Guinée.



Les forces spéciales guinéennes dirigées par le commandant Mamady Doumbouya ont annoncé ce 5 septembre le reversement du président Alpha Condé. Il a été arrêté au sein du Palais présidentiel.



Dans une déclaration, l'officier Mamady Doumbouya, chef du groupement des forces spéciales qui est à la tête du coup d'État, justifie ce coup de force par la situation de crise socio-économique qui frappe le pays.



Les mutins ont annoncé la dissolution du gouvernement et la fermeture des frontières terrestres et aériennes.