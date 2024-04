L'Union européenne veut appuyer la Côte d'Ivoire pour booster les projets agricoles

« L'Union Européenne et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations économiques, sociales et politiques qui sont très fortes. La Côte d'Ivoire représente pour nous un partenaire stratégique dans beaucoup de domaines dont celui du commerce, de la sécurité et des investissements. », a déclaré Virginijus Sinkevičius, Commissaire européen à l'Environnement, le 6 avril, au terme d’une rencontre avec le Premier Ministre Dr Beugré Mambé.



Virginijus Sinkevičius a, par ailleurs, annoncé l’approbation d’un prêt à la Côte d’Ivoire pour booster les projets agricoles.



« La rencontre d’aujourd'hui nous permet de regarder ensemble le parcours commun et trouver les voies et moyens pour renforcer, améliorer notre coopération et trouver des axes d'innovation qui prennent en compte les réalités du moment. », a indiqué le Premier Ministre Beugré Mambé, qui a salué l’excellence des relations entre la Côte d’Ivoire et l’UE.