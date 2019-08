L’algérie « Autosuffisante En Carburants » Se Joindra Aux Autres Producteurs Africains Lors De La Semaine Africaine Du Pétrole

L’Algérie, qui vient de se déclarer « autosuffisante en carburants », est le dernier pays africain producteur de pétrole et de gaz à avoir confirmé sa présence lors de la 26e Semaine africaine du pétrole (Africa Oil Week ou AOW) (www.Africa-OilWeek.com) V qui se tiendra au Cap en novembre.

Après une période difficile, à la fois pour le secteur et le pays, tout laisse désormais penser que l’Algérie est en train de renforcer sa position sur les marchés pétroliers et gaziers internationaux, ce qui rend sa participation au sommet AOW 2019 particulièrement intéressante.

Récemment nommé ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab a affirmé cette semaine que l’Algérie produisait dorénavant suffisamment de carburant pour répondre à la demande intérieure et que le pays n’avait plus dû en importer depuis 2018. C’est M. Arkab qui représentera le producteur nord-africain de gaz et de pétrole, qui occupe actuellement la 16e place du classement international des pays possédant des réserves pétrolières prouvées et la 10e de celui des pays abritant des réserves gazières prouvées.

L’une des principales priorités du ministre a été d’élaborer une nouvelle loi sur les hydrocarbures visant à contrer le « fléchissement des nouvelles explorations et des contrats de production » et à « rétablir l’attractivité des industries extractrices du pays, faire croître les niveaux de production et attirer les investissements étrangers directs au profit du secteur pétrolier sans que la souveraineté nationale soit menacée ».

Au cours de ces dernières années, les efforts axés sur l’optimisation des raffineries existantes en vue de leur mise en conformité avec les normes internationales de consommation, et sur la sécurité environnementale et industrielle ont également figuré à l’agenda énergétique de l’Algérie. Lors d’une visite à la nouvelle raffinerie Sidi R’cine inaugurée il y a peu à Alger après d’importants travaux de modernisation, le ministre a précisé : « Cette opération de réhabilitation nous permettra indéniablement d’engranger un surplus de production qui pourra, à terme, être exporté ».

Promouvoir ce nouvel agenda et mettre en évidence l’ouverture totale de l’Algérie aux relations commerciales sera la priorité absolue de M. Arkab lors de l’AOW 2019, où il participera à une table ronde ministérielle aux côtés de ses homologues tunisien, équatoguinéen et ougandais. L’objectif de cette table ronde est de donner la possibilité aux ministres de détailler leurs stratégies en matière d’hydrocarbures à un public international et d’exposer leurs perspectives opérationnelles.

Le directeur de l’AOW, Paul Sinclair, a déclaré : « Nous sommes ravis que le ministre algérien assiste à l’édition 2019 de la conférence, qui semble destinée à battre tous les records de présence ministérielle et à atteindre le niveau de représentation nord-africaine le plus élevé depuis plusieurs années. »

