L’ambassadeur Mahoney rencontre le roi Kpetoni Koda IV et l’imam Razack Issa Samari à Djougou

Le 5 février 2020, l’Ambassadeur des Etats-Unis, Madame Patricia Mahoney a rendu visite à Sa Majesté le Roi Kpetoni Koda IV de Djougou. Au cours de cette visite, les deux personnalités ont discuté des moyens de continuer à travailler ensemble pour atteindre les objectifs communs de développement économique et de tolérance religieuse. Elles ont également abordé la question des défis du chômage des jeunes et de la migration économique. Madame l’Ambassadeur a exprimé ses meilleurs vœux à Sa Majesté le Roi, aux membres de sa Cour et aux populations de Djougou, ainsi que son désir de renforcer davantage le long partenariat dans les années à venir.

Par ailleurs, l’Ambassadeur a également rendu visite à Son Éminence l’Imam Razack Issa Samari. Elle a été chaleureusement accueillie par des religieux de haut rang et de jeunes leaders de la communauté musulmane de Djougou. L’Ambassadeur Mahoney a encouragé les jeunes réunis à suivre l’exemple de Son Éminence l’Imam Samari et à tracer une voie à suivre pour eux-mêmes et leurs communautés qui continue à promouvoir la tolérance religieuse, la diversité et la paix. Elle a également exprimé sa gratitude à Son Éminence pour son soutien ferme à la collaboration de l’Ambassade avec la station de radio La Voix Islamique de la Donga pour lutter contre la violence basée sur le genre et l’extrémisme violent dans la région. Madame l’Ambassadeur a accepté les prières de Son Éminence pour la bonne santé du président des États-Unis, Donald J. Trump, et de tous les Américains, et a également transmis ses meilleurs vœux à l’endroit de la communauté musulmane de Djougou.

