L'ambassadeur du Tchad au Nigéria honore le PDG d'American Happiness Center

Le PDG du American Happiness Center, Abakar Bichara, a été reçu en audience par Abakar Saleh Chahaimi, ambassadeur du Tchad en République Fédérale du Nigéria, à Abuja, le mercredi 12 juillet 2023. Cette rencontre avait pour objectif de présenter le trophée du Prix du mérite de "MEILLEUR CEO AFRICAIN", que M. Abakar a remporté lors d'une cérémonie le 8 juillet 2023.



L'ambassadeur Abakar Saleh Chahaimi, en tant que père pour Abakar Bichara, a partagé des conseils avisés et a démontré son statut d'homme d'État et d'intellectuel éclairé. Le PDG exprime une reconnaissance éternelle envers l'ambassadeur et tous les diplomates de la chancellerie tchadienne à Abuja.



Abakar Bichara se dit honoré d'avoir été reçu par Abakar Saleh Chahaimi et exprime sa gratitude pour les conseils précieux reçus lors de cette audience. Il s'engage à continuer de travailler avec détermination pour promouvoir l'excellence et le bonheur dans son entreprise et au-delà.