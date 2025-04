L’artiste tchadien Doff : « L’œuvre au noir », une exposition puissante sur la mémoire et la renaissance

Né Apollinaire Guidimbaye en 1983 à N’Djamena, Doff est un artiste autodidacte dont la pratique artistique est profondément ancrée dans la réalité des conflits armés. Utilisant des matériaux récupérés tels que le métal, les douilles de balles et les cendres, son œuvre interroge la mémoire collective et les conséquences de la guerre. Chaque pièce devient ainsi une réflexion puissante sur la destruction et la renaissance. Le travail de Doff s'inscrit à la croisée de la sculpture, de la peinture et de l’installation. Son processus créatif illustre comment des éléments de destruction peuvent se transformer en expressions artistiques significatives. En incorporant des circuits imprimés, des structures métalliques et des formes symboliques, il souligne les cicatrices laissées par la violence tout en explorant une quête de sens dans un monde en constante mutation. Doff intègre également des références au rituel initiatique du Yondo, qui est essentiel dans la culture tchadienne, ajoutant une dimension spirituelle à son œuvre. Ce mélange de culturalisme et de commentaire social permet à ses créations de résonner avec un large public, en abordant des problématiques universelles liées à l'humanité, à la souffrance et à la résilience. L’exposition L’œuvre au noir est une occasion unique de découvrir le travail d’un artiste dont les œuvres transcendent les frontières géographiques et culturelles. Doff nous invite à réfléchir à notre place dans un monde souvent marqué par la violence, tout en célébrant la force de l'art comme un moyen de transformation et d'espoir. Les visiteurs de la Galerie Vallois auront ainsi l’opportunité d’être confrontés à des créations qui sont autant des témoignages de souffrances passées que des symboles d’un avenir potentiel.