L’assemblée Générale d’APICORP ratifie une augmentation historique du capital exigible, portant celui-ci à 8,5 milliards de dollars preuve du soutien indéfectible des actionnaires et de leur engagement à long terme

Le capital exigible passe de 1 à 8,5 milliards de dollars ; Parallèlement, le capital autorisé est passé à 20 milliards de dollars et le capital souscrit à 10 milliards de dollars ; 500 millions de dollars des réserves générales et des bénéfices non distribués de l’entreprise seront également réaffectés au capital émis et entièrement […]

Le capital exigible passe de 1 à 8,5 milliards de dollars ; Parallèlement, le capital autorisé est passé à 20 milliards de dollars et le capital souscri...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...