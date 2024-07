L’entrepreneur tchadien Abakar Bichara est lauréat du prix PAD 2024

Un nouveau prix, qui vient récompenser, une fois de plus, le leadership de développement du jeune entrepreneur tchadien dont ses œuvres et ses actions continuent de marquer les esprits au niveau africain et au-delà du continent.



Le jury composé des éminents juristes, des experts pluridisciplinaires, des journalistes, des diplomates et opérateurs économiques... a été séduit par les qualités managériales de monsieur Abakar Bichara Bichara, jeune leader dynamique et inspirant, très engagé pour le développement de l'Afrique en général et le Tchad en particulier.



La cérémonie de remise du trophée est prévue le samedi 31 Août 2024 à l'Hôtel AZALAÏ à ABIDJAN en CÔTE D'IVOIRE.