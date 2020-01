L’équipe de PEPFAR lance la campagne RTC

L’équipe inter-agences du PEPFAR Côte d’Ivoire a lancé la campagne dénommée « Return to Care (RTC) ». La cérémonie de lancement a été essentiellement marquée par la formation du personnel inter-agences du gouvernement des Etats-Unis ainsi que les agents locaux sur l’utilisation des outils de suivi des patients, les procédures opérationnelles standard, etc. Une trentaine de sites prioritaires ont été identifiés à Abidjan.

Au cours des prochaines semaines, huit à 10 équipes effectueront des visites de terrain dans ces sites pour évaluer le suivi des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) qui manquent de suivi et enregistrer des données obtenues sur les patients afin de faciliter leur retour aux soins. Les résultats faciliteront la prise de de décisions et la mise en œuvre de stratégies pour améliorer la rétention des PVVIH sous traitement.

En collaboration avec l’équipe inter-agences du PEPFAR, les partenaires de mise en œuvre clinique dont Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF) et Foundation Ariel Glazer (ARIEL), les organisations de la société civile et le Ministère de la Santé Publique/Le Programme National de la Lutte contre le Sida (PNLS), ont donné une orientation des outils de prise en charge des patients ainsi qu’une formation de recyclage à plus de 200 agents locaux.

L’orientation s’est concentrée sur la collecte et la communication des données pour garantir la cohérence des procédures opérationnelles standard entre les différents sites et éventuellement les 140 sites prioritaires du pays. L’équipe a également organisé des discussions en groupe avec des séances de jeux de rôle qui ont conduit à l’application pratique des leçons apprises.