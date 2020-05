L’influenceur mondial UNBOX THERAPY adopte le TECNO CAMON 15 Premier : déjà plus de 2,53 millions de vues !

Unbox Therapy, la célèbre chaîne mondiale YouTube de déballage et de technologie, a récemment posté une vidéo d’unboxing et de test du TECNO CAMON 15 Premier et partagé son expérience de cet appareil.

Produite par Lewis George Hilsenteger et Jack McCann, la chaîne Unbox Therapy sur YouTube revendique 16 millions d’abonnés et ses vidéos ont été vues plus de trois milliards de fois. Depuis sa création en décembre 2010, Unbox Therapy est devenue la chaîne technologique la plus importante et la plus populaire de YouTube. Unbox Therapy offre à son public le plaisir de « sortir de leur emballage » les produits technologiques les plus récents, sans avoir à les acheter.

TECNO (www.TECNO-Mobile.com), la marque mondiale de smartphones haut de gamme, fait un énorme buzz sur YouTube : une multitude de fans ont demandé aux blogueurs de déballer un produit TECNO, et la série TECNO CAMON a attiré l’attention d’Unbox Therapy dès son arrivée sur le marché.

Unbox Therapy ne dit que du bien du TECNO CAMON 15 Premier ! Dans la vidéo, Hilsenteger présente une série d’expériences de configuration du TECNO CAMON 15 Premier, de la conception à l’équipement. Il fait l’éloge des différentes caractéristiques du TECNO CAMON 15 Premier : sa configuration générale, son grand écran, sa caméra SONY 64MP et sa caméra déployable. La vidéo a intéressé plus de 2,53 millions de passionnés dès sa publication, et ce nombre ne cesse d’augmenter !

Des centaines de fans ont partagé leurs commentaires sur cette vidéo de déballage. En voici quelques-uns : « Pour nous, les Africains de l’Ouest, le CAMON 15 de TECNO, c’est notre iPhone. », « Ce smartphone CAMON 15 répond à toutes nos attentes ! », « Avec CAMON 15, les géants africains se mondialisent ! ».

Grâce à des années d’innovation technologique et d’affinage de son image de marque, TECNO a acquis une reconnaissance significative auprès d’un nombre croissant de consommateurs des marchés émergents, et même de la part des médias européens et américains, ainsi que des blogueurs spécialisés et des photographes. En mettant toujours plus de technologie et d’innovation dans ses produits, TECNO embellit la vie d’utilisateurs toujours plus nombreux !

