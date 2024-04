L’initiative Global Africa Business annonce ses projets pour l’Unstoppable Africa 2024 à New York

S’appuyant sur le succès retentissant de son événement phare Unstoppable Africa en 2022 et 2023, l’initiative Global Africa Business (GABI) a le plaisir d’annoncer son intention de réunir des dirigeants du secteur privé, gouvernementaux et des Nations Unies en 2024.



Unstoppable Africa sera de retour à Cipriani à New York les 25 et 26 septembre 2024 en marge de la 79e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.



Le Pacte mondial des Nations Unies, qui coordonne GABI au nom du système des Nations Unies, prévoit en outre de promouvoir le dialogue avec les chefs d’entreprise lors de l’Africa CEO Forum à Kigali, au Rwanda, les 16 et 17 mai et lors de la réunion de coordination de mi-année de l’Union africaine le 18 juillet à Accra, au Ghana.



« Pour sa troisième année d’existence, la Global Africa Business Initiative a élaboré un programme axé sur le secteur privé. GABI est une plateforme qui place l’Afrique au cœur de l’économie mondiale et positionne le continent comme la principale destination pour les affaires, le commerce et l’investissement », déclare Sanda Ojiambo, Sous-secrétaire générale et Directrice générale du Pacte mondial des Nations Unies.



Sous la direction de la Secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Amina J. Mohammed, GABI vise à repositionner l’Afrique comme une destination commerciale et une opportunité d’investissement sur la scène mondiale tout en contribuant à l’Agenda 2063 de l’Union africaine et aux Objectifs de développement durable.



Unstoppable Africa 2024 ambitionne de dépasser le succès rencontré par la précédente édition de l’événement, qui a vu plus de 3 000 participants en personne et en ligne interagir lors de deux jours de discussions et d’actions. Six chefs d’État, des dizaines de dirigeants d’entreprises et des responsables de l’ONU, des investisseurs, des experts financiers, ainsi que des athlètes et des artistes se sont réunis autour des thèmes de l’accès à l’énergie et de la transition énergétique, de la croissance et du commerce inclusifs et de la transformation numérique.