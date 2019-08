L’initiative VisaFreeAfrica Annonce Les Lauréats Du Concours 55 Voices For Africa

Avec plus de 185 inscriptions de plus de 33 pays, Shareefa Youshna Jewan de l’île Maurice a décroché le prix du concours de rédaction 55 Voices for Africa (55Voices4Africa) organisé par l’initiative #VisaFreeAfrica (VFA). Elle est talonnée par Priscilla Takondwa Semphere et Olewuenyi Chioma Catherine en première et deuxième dauphines. Le concours 55Voices4Africa a invité […]

