LUKOIL Signe un Protocole D’entente avec la Guinée Equatoriale

Le président de LUKOIL, Vagit Alekperov, et le ministre des Mines et des Hydrocarbures de la République de Guinée équatoriale, Gabriel Mbaga Obiang Lima, ont signé aujourd’hui un protocole d’accord lors du sommet Russia-Afrique de Sochi. Le protocole jette les bases de la participation potentielle de LUKOIL à des projets d’exploration et de production d’hydrocarbures […]

Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...