La 2e édition de la Journée du Polo Lux Afrique déroulera son tapis rouge à Londres

Après le succès retentissant de l'été dernier, Lux Afrique (www.LuxAfriquePolo.com) accueillera la 2ème édition de son tournoi annuel de polo à Londres, le seul événement africain de polo de ce type en Europe.

Cette année, cet événement phare s'annonce encore plus grandiose, avec un public d'éminents et talentueux Africains, et d'amateurs de polo, qui se réuniront pour une journée de glamour et de festivités, et bien sûr pour assister au grand spectacle de polo, le sport des rois.

Le tournoi réunira les meilleurs joueurs de polo d'Afrique dans le prestigieux Ham Polo Club de Londres, pour un match qui s'annonce passionnant.

Chaque année, l'événement met en vedette les différentes équipes prometteuses de la région, défendant le sport en pleine croissance en Afrique et offrant une plateforme aux jeunes talents africains émergents pour concourir sur le prestigieux terrain britannique.

Cette année, les équipes africaines affronteront des joueurs internationaux pour le trophée comme "Africa v. The Rest of the World", une occasion pour le polo africain de briller de tous ses feux.

Bien plus qu'un événement sportif, le Lux Afrique Polo Day est une célébration du raffinement africain et du sens de la circonstance. Cette journée sera l’occasion de multiples attractions, alliant chic, luxe et glamour ; de la fine cuisine africaine exquise de Waakye Leaf, en passant par un défilé de mode époustouflant, sans oublier les performances en direct de musiciens africains de renom. Le code vestimentaire, qui devrait être adopté avec beaucoup d’intérêt par les participants, sera "African Boldness, Polo Chic".

Pour ceux qui apprécient les belles motos, il y aura un défilé et un spectacle de supercars, où des voitures emblématiques seront présentée sur les pelouses. Il y aura également un luxueux salon commercial dans lequel les marques de luxe Backes & Strauss, Montegrappa et Yoko London présenteront leurs meilleurs produits, à acheter sur place.

Le Lux Afrique Polo Day a la chance d'avoir des partenaires exceptionnels, parmi lesquels Rémy Martin, Corinthia London, Artisan du Chocolat, FIUJI watersWater et les prestigieux Val de Vie Events. Les partenaires médias sont nombreux : BET, Channels TV, Beat FM, Polo Lifestyle and Magazine et Elite Living Africa, ainsi qu'un partenariat exclusif avec The Outside Organisation, une importante société de relations publiques de Londres.

Des suites privées, disponibles à la location, accueilleront des invités d'affaires et des célébrités ultra VIP. Une after-party sera ensuite organisée avec des DJ, de sorte que la fête puisse se poursuivre.

Lux Afrique choisira une organisation caritative africaine à soutenir, et tous les bénéfices seront directement reversés à cette noble cause.

Lux Afrique est une société d'art de vivre et de conciergerie au service de l'UHNW dans toute l'Afrique, ainsi qu'une plateforme multimédia de luxe pour le marketing et la promotion des marques de luxe, visant la population du continent africain. Elle introduit les marques de luxe dans les marchés de consommation premium, en pleine croissance dans toute l'Afrique, par le biais de divers canaux, notamment des événements très médiatisés, comme le Lux Afrique Polo Day.

