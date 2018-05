La 3ème édition des Prix Jeunesse Francophone 3535 officiellement lancée !

Abidjan - Les Prix Jeunesse Francophone 3535 célèbrent cette année leur troisième édition. Au cours des deux dernières années, ces Prix qui célèbrent 35 jeunes personnalités âgés de moins de 35 ans ont récompensé le travail et l’inventivité de soixante-dix jeunes francophones en provenance de 26 pays de tout l’espace francophone.



L’appel à candidatures court du 21 mai au 21 juin 2018. Pour postuler, il suffit de se rendre sur le site internet www.francophonie3535.com.



Les Prix Jeunesse Francophone 3535 qui récompensent des jeunes francophones inspirants avec des réalisations exceptionnelles dans leurs communautés se veulent être le creuset de la célébration de l’innovation dans le monde francophone, un espace de plus de 900 millions d’habitants répartis sur les cinq continents.



Pour cette troisième édition, les organisateurs des Prix Jeunesse Francophone 3535 entendent mettre un accent sur le caractère festif de cet évènement inédit pour la jeunesse francophone. « Nous invitons les jeunes francophones à postuler pour les Prix Jeunesse Francophone 3535 sur www.francophonie3535.com et à nous rejoindre pour vivre une expérience intense de 3 jours à Abidjan qui comprendra de superbes activités culturelles et de loisir; tout en rejoignant une communauté de jeunes leaders francophones qui sont exceptionnels et feront la francophonie de demain », a annoncé Richard Seshie, coorganisateur des Prix Jeunesse Francophone 3535.



La prestigieuse cérémonie de récompense de cette troisième édition est prévue du 09 au 11 novembre 2018 à Abidjan et va réunir plusieurs décideurs du monde francophone pour dévoiler les grands gagnants qui repartiront chacun avec un trophée et des prix (1er, 2e et 3e prix) dans 11 catégories. Au menu de cette célébration, se tiendra la conférence « Inspiration Francophone » qui permet à plusieurs lauréats des Prix Jeunesse Francophone 3535 de partager leur expérience devant un public de 600 personnes. Sans oublier de nombreuses activités de détente-loisir notamment une balade sur la célèbre lagune Ebrié d’Abidjan.



Les Prix Jeunesse Francophone 3535 sont à l’initiative de « l’Association 3535 » une plateforme regroupant des jeunes professionnels dans 20 pays francophones. Ces Prix sont organisés avec le soutien de nombreux partenaires institutionnels en Cote d’Ivoire et dans l’espace francophone.



Les 11 Catégories primées



• Agriculture et Agri Business • Arts, Culture et Mode • Blog, Influence et Innovation Média

• Dirigeant d’Entreprise • Education • Entrepreneuriat • Interprétation Cinéma (Acteur/Actrice)

• Personnalité Radio/TV/Média • Plaidoyer et Société Civile • Service Public • Technologie



Les Super Prix et les Prix Spéciaux



• Prix Spécial de l’Environnement

• Prix Spécial Musique

• Super Prix de l’Initiative Féminine Francophone de l’Année

• Super Prix du Jeune Francophone de l’Année



