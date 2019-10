La Banque Africaine de Développement organise le lancement de la Masterclass Fashionomics Africa

Quoi : lancement de la Masterclass Fashionomics Africa

Quand : Du 16 au 17 octobre 2019

Qui : La Banque Africaine de Développement (http://AfDB.org), Département du Genre, Femmes et Société civile

Lieu : i-Hub, Cocody, Riviera 3, Abidjan Côte d’Ivoire

Heures : 16 octobre : de 8h30 à 18h00 --- 17 octobre : de 8h30 à 12h30

La Banque Africaine de Développement vous invite à assister au lancement de la Masterclass Fashionomics Africa à Abidjan du 16 au 17 octobre prochain.

100 entrepreneurs créatifs opérant dans le secteur du textile, du vêtement et des accessoires, participeront à la Masterclass Fashionomics Africa qui leur fournira les outils et les connaissances nécessaires pour construire une marque de mode (de l'idée à la réalisation). La session mettra l'accent sur le développement des affaires, l'image de marque, le marketing et le réseautage, en plus de permettre une meilleure compréhension des défis et des opportunités que les entrepreneurs africains de la mode rencontrent dans la gestion de leur entreprise.

Cette Masterclass s'inscrit dans le cadre de l'initiative Fashionomics Africa, à travers laquelle la BAD entend attirer les investissements étrangers directs dans l'industrie africaine du textile, du vêtement et des accessoires et la croissance des micros, petites et moyennes entreprises exerçant dans ce secteur sur le continent, en partageant les meilleures pratiques et en offrant une exposition aux normes internationales.

Les activités de renforcement des capacités pour la Masterclass Fashionomics Africa de la BAD seront déployées en partenariat avec le Ministère de la Culture et de la Francophonie Côte d'Ivoire, l'Ambassade de la Grande-Bretagne à Abidjan, Afreximbank, Suguba, Kinalaylab et Google Digital Skills for Africa.

Contact Média :

DIOUF

Amadou Mansour

Département communication et relations publiques

Banque africaine de développement

Email : a.diouf@afdb.org

Source : https://afdb.africa-newsroom.com/press/la-banque-a...