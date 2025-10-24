La Banque Commerciale du Tchad et DONAMA s'unissent contre le cancer lors d'Octobre Rose





L'événement, placé sous le thème international « Pour des soins plus justes contre le cancer », a rassemblé de nombreuses personnes autour d'échanges, de la diffusion d'un court-métrage sur le dépistage du cancer du sein et de présentations suivies d'une séance de questions-réponses.





Dans son mot de bienvenue, le directeur général de la BCC, Haïtem Abousriwel, a souligné que cette initiative vise à réaffirmer l'engagement de son institution à encourager le dépistage et surtout à exprimer une solidarité envers toutes les femmes touchées par cette maladie qu'est le cancer féminin. « La BCC, fidèle à sa vocation d'engagement citoyen, s'associe avec l'association DONAMA pour lutter contre les cancers féminins, » a-t-il confié.





Le coup de cœur : le témoignage de la fondatrice de DONAMA



Le moment le plus émouvant de la cérémonie fut sans doute le discours de la fondatrice de l'association DONAMA, Mme Samira Al-Khali Mahama. Prenant la parole, elle a livré un témoignage personnel et vibrant de reconnaissance envers la Banque Commerciale du Tchad et ses employés.





Dans un texte poignant, elle a révélé être elle-même une ancienne employée de la BCC et une survivante du cancer. Elle a décrit la banque comme une véritable famille, évoquant « la chaleur de la famille, la complicité des amis, la protection des aînées ». C'est au sein de cette « famille » qu'elle a dit avoir découvert le vrai sens du mot « solidarité ».





« Je suis marqué au fer rouge par cet acte de solidarité, » a-t-elle déclaré, se remémorant le soutien financier et moral de ses collègues pendant sa maladie. « Chacun de vous a mis dans mon compte presque régulièrement la valeur de son affection pour que je puisse me soigner. »





Un combat collectif



C'est cette expérience personnelle qui donne tout son sens au nouveau partenariat. La fondatrice a salué l'engagement de la BCC qui, en signant avec DONAMA, « rejoint sa cause » et lutte désormais à ses côtés.





« J’ai vaincu la maladie quand vous étiez avec moi. Je vaincrai la cause puisque vous serez avec moi, » a-t-elle conclu sous un tonnerre d'applaudissements, transformant son combat individuel en une mission collective pour aider d'autres patients.





Cet événement a ainsi dépassé le simple cadre d'une célébration symbolique. Il a incarné la puissance de la solidarité et démontré comment un parcours personnel de résilience peut fonder une action associative pérenne et inspirer un engagement corporatif fort. La lutte contre le cancer au Tchad vient de gagner une alliance précieuse.