La Banque africaine de développement et la FAO ciblent les investissements agricoles afin d’éradiquer la faim et de créer de la richesse

La Banque africaine de développement (BAD) et la FAO ont convenu aujourd’hui d’intensifier leurs efforts visant à catalyser les investissements dans le secteur agricole en Afrique en vue de mettre un terme à la faim et à la malnutrition et de stimuler la prospérité du continent. Dans le cadre de l’accord, la BAD et la […]

La Banque africaine de développement (BAD) et la FAO ont convenu aujourd’hui d’intensifier leurs efforts visant à catalyser les investisse...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...