La Banque mondiale et l’Agence française de développement (AFD) soutiennent Madagascar en réponse aux récentes inondations grâce à un appui de 18 millions USD sur le Cat DDO

Le 31 janvier 2020, les autorités malgaches ont mobilisé 15 millions de dollars (IDA) et 3 millions d’euros (AFD) du financement pour la gestion du risque de catastrophes (ou Cat DDO) pour faire face à l’impact des récentes pluies torrentielles et des inondations. Les autorités du pays ont déclaré un sinistre national le 24 janvier 2020.

Sept districts du nord-ouest du pays ont été touchés par des inondations causées par des pluies torrentielles depuis le 20 janvier, faisant à ce jour 35 morts et plus de 126 000 personnes sinistrées selon le dernier rapport du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC).

Tout au long de l’année 2019, les autorités malgaches, la Banque mondiale et l’Agence française de développement (AFD) ont collaboré pour améliorer la capacité de préparation et de réponse à ce type de catastrophes, aboutissant en décembre dernier à la signature de financements en appui aux politiques de gestion des risques de catastrophe, assortis d’une option de tirage différé en cas de catastrophe, d’un montant total de 61,7 millions de dollars. Cet appui a vocation à appuyer un pays fortement exposé et parmi les plus vulnérables aux conséquences du changement climatique.

Ce financement contingent permet au pays d’accéder aux fonds immédiatement après une catastrophe naturelle de grande ampleur. Il est généralement utilisé pour financer les pertes récurrentes dans les pays fortement exposés aux catastrophes naturelles et devrait s’inscrire dans une stratégie élargie de gestion préventive des risques. A Madagascar, le financement mobilisé conjointement avec l’appui d’autres partenaires au développement, va permettre d’appuyer les efforts du gouvernement pour venir en aide aux populations sinistrées et gérer l’urgence et la reconstruction.