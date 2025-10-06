Alwihda Info
TCHAD

La Banque mondiale et ses partenaires évaluent les risques et la résilience du Tchad


Alwihda Info | Par - 6 Octobre 2025


Une mission de la Banque mondiale, dirigée par Mme Takady Konaté, spécialiste principale des opérations, a séjourné à N’Djaména du 29 septembre au 3 octobre.


  Le 2 octobre, cette mission a tenu une réunion d'échanges cruciale au Bureau du Coordonnateur résident.
 

Objectif et Participants de la Réunion

 
L'objectif de cette rencontre était de réaliser une mise à jour de l’évaluation des risques et de la résilience du Tchad.
 
Les discussions ont rassemblé plusieurs acteurs clés de l'aide au développement et de la diplomatie :
  • Les responsables des différentes agences du Système des Nations Unies au Tchad.
  • Les représentants des États-Unis.
  • Les représentants de l’Allemagne.
Cette coordination multipartite vise à garantir que l'assistance internationale est adaptée aux défis du Tchad, notamment en termes de vulnérabilité et de capacité de résistance du pays.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d'une expérience d'une quinzaine d'années dans la collecte...


