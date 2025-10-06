La Banque mondiale et ses partenaires évaluent les risques et la résilience du Tchad

Le 2 octobre, cette mission a tenu une réunion d'échanges cruciale au Bureau du Coordonnateur résident.
Objectif et Participants de la Réunion
L'objectif de cette rencontre était de réaliser une mise à jour de l’évaluation des risques et de la résilience du Tchad.
Les discussions ont rassemblé plusieurs acteurs clés de l'aide au développement et de la diplomatie :
- Les responsables des différentes agences du Système des Nations Unies au Tchad.
- Les représentants des États-Unis.
- Les représentants de l’Allemagne.