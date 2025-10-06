La Banque mondiale et ses partenaires évaluent les risques et la résilience du Tchad

Objectif et Participants de la Réunion

Les responsables des différentes agences du Système des Nations Unies au Tchad.

Les représentants des États-Unis.

Les représentants de l’Allemagne.

Le 2 octobre, cette mission a tenu une réunion d'échanges cruciale au Bureau du Coordonnateur résident.L'objectif de cette rencontre était de réaliser une mise à jour de l’évaluation des risques et de la résilience du Tchad.Les discussions ont rassemblé plusieurs acteurs clés de l'aide au développement et de la diplomatie :Cette coordination multipartite vise à garantir que l'assistance internationale est adaptée aux défis du Tchad, notamment en termes de vulnérabilité et de capacité de résistance du pays.