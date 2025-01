La Bourse Nasser sous le haut patronage de Sissi : un tremplin pour les jeunes leaders mondiaux

Le Forum International Nasser vient d'annoncer une excellente nouvelle : la bourse Nasser pour le leadership international, désormais dans sa cinquième édition, bénéficiera une nouvelle fois du prestigieux patronage du Président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi. Cette initiative, qui vise à former les jeunes leaders de demain, s'inscrit dans la continuité des efforts de l'Égypte pour promouvoir la coopération internationale et le développement durable.





Un programme au cœur de la coopération internationale



Lancée en 2019, la bourse Nasser a rapidement gagné en visibilité et en prestige. Elle s'est imposée comme un acteur clé dans la formation des jeunes leaders, en leur offrant les outils nécessaires pour relever les défis du XXIe siècle.



Des objectifs ambitieux : La bourse vise à transmettre l'expérience égyptienne en matière de développement, à renforcer les capacités des jeunes leaders et à favoriser les échanges interculturels.

La bourse vise à transmettre l'expérience égyptienne en matière de développement, à renforcer les capacités des jeunes leaders et à favoriser les échanges interculturels. Un programme riche et varié : Les participants bénéficient de formations, de stages, de visites de terrain et de conférences, leur permettant ainsi d'acquérir de solides compétences en leadership et en gestion de projets.

Les participants bénéficient de formations, de stages, de visites de terrain et de conférences, leur permettant ainsi d'acquérir de solides compétences en leadership et en gestion de projets. Un réseau mondial de jeunes leaders : La bourse a permis de créer un vaste réseau de jeunes engagés, issus de tous les continents, qui travaillent ensemble pour construire un avenir meilleur.



Le rôle clé de l'Égypte





L'Égypte, à travers cette initiative, confirme son engagement en faveur de la jeunesse et de la coopération internationale. Le soutien du Président Sissi témoigne de l'importance accordée à cette bourse et à ses objectifs.



Un modèle de coopération Sud-Sud : La bourse Nasser est un exemple concret de la coopération Sud-Sud, qui permet aux pays en développement de partager leurs expériences et leurs savoir-faire.

La bourse Nasser est un exemple concret de la coopération Sud-Sud, qui permet aux pays en développement de partager leurs expériences et leurs savoir-faire. Un rayonnement international : Grâce à cette bourse, l'Égypte renforce son influence sur la scène internationale et contribue à la formation d'une nouvelle génération de leaders africains et mondiaux.



Les prochaines étapes





La cinquième édition de la bourse Nasser s'annonce prometteuse. 150 jeunes leaders, sélectionnés parmi des milliers de candidats, auront l'opportunité de participer à ce programme unique. Ils bénéficieront d'un accompagnement personnalisé tout au long de leur parcours et pourront ainsi développer leurs compétences et leurs réseaux.







La bourse Nasser pour le leadership international est bien plus qu'un simple programme de formation. C'est un véritable projet de société qui vise à former les leaders de demain et à construire un monde plus juste et plus durable. Grâce au soutien du Président Sissi, cette initiative est appelée à un bel avenir.