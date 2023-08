La CEDEAO projette une intervention "à court terme" au Niger

L'objectif principal de l'intervention sera de restaurer la stabilité et l'ordre constitutionnel au Niger, a souligné le commissaire Musah, rapporté par la chaîne Al Jazeera. "Toute intervention dans les affaires nigériennes sera à court terme et aura pour objectif le rétablissement de l'ordre constitutionnel", a-t-il affirmé.



Abdel-Fatau Musah a également éclairci la nature de l'intervention, soulignant qu'elle ne serait pas déclarée en tant que guerre contre le Niger. "Nous sommes prêts à entrer au Niger dès que l'ordre sera donné. Si nous effectuons une intervention militaire au Niger, nous n'irons pas jusqu'à déclarer la guerre", a expliqué le commissaire, mettant en avant l'approche de la Cédéao centrée sur le rétablissement de la stabilité plutôt que sur une confrontation.



Cette annonce intervient suite à une réunion des chefs d'état-major de la Cédéao au Ghana, au cours de laquelle un plan d'opération militaire au Niger a été convenu. Abdel-Fatau Musah a confirmé que toutes les mesures nécessaires avaient été discutées et décidées pour mener à bien cette intervention cruciale au Niger.



La situation au Niger a été secouée par une mutinerie au sein de la Garde présidentielle le 26 juillet, suivie de l'annonce de la destitution de Mohamed Bazoum de sa présidence. En réponse à ces événements, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) a été formé pour diriger le pays, sous la direction du général Abdourahamane Tchiani. Mohamed Bazoum est toujours retenu en résidence.



Alors que l'annonce de l'intervention de la Cédéao au Niger se fait entendre, les yeux restent rivés sur le pays pour surveiller les développements futurs et l'impact de cette décision sur la stabilité régionale et nationale.