La CPI condamne la publication d’un décret exécutif des États-Unis imposant des sanctions à la Cour

La Cour pénale internationale condamne la publication par les États-Unis d’un décret exécutif visant à imposer des sanctions à ses fonctionnaires et à nuire à son travail judiciaire indépendant et impartial.



La Cour soutient fermement son personnel et s’engage à continuer de rendre justice et d’apporter de l’espoir à des millions de victimes innocentes d’atrocités à travers le monde, dans toutes les situations dont elle est saisie.



Face à cette situation, la Cour appelle nos 125 États parties, la société civile et toutes les nations du monde à s’unir pour la justice et les droits humains fondamentaux.