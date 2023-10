La CPI présente son rapport annuel à l’ONU

Le 30 octobre 2023, le président de la Cour pénale internationale (CPI), le juge Piotr Hofmański, s'est adressé à l'Assemblée générale des Nations-Unies (ONU), pour présenter le rapport annuel de la Cour, détaillant ses activités, les affaires en cours et les processus de réparations, ainsi que pour discuter des défis actuels.



Dans son discours, 25 ans après l'adoption du Statut de Rome, le traité fondateur de la CPI, le président a rendu hommage au rôle des Nations-Unies dans cette réalisation historique. « C’est dans cette salle que le processus a commencé. Le Statut de Rome a marqué un tournant dans l'histoire du droit international. … Un nouveau pilier a été ajouté à l’architecture permanente de la justice internationale ».



« Bien que [la CPI] ne fasse pas partie des Nations-Unies, nos deux organisations coopèrent étroitement sur la base de l'accord régissant les relations entre l'ONU et la CPI », a déclaré le président Hofmański, profitant de l'occasion pour remercier les Nations-Unies pour « l'aide inestimable que la Cour a continué de recevoir l'année passée ». Il a souligné que les réparations constituent une part importante de l’activité de la Cour, en partenariat avec le Fonds au profit des victimes.



« Je suis fier de travailler pour une Cour dont les fondateurs ont eu la sagesse de faire des réparations un élément clé de leur conception de la justice, s'éloignant de l'idée selon laquelle la punition à elle seule est suffisante », a déclaré le Président. Le président a toutefois regretté qu’à mesure que le travail de la CPI s’est élargi, les défis auxquels elle est confrontée ont également augmenté.



« Récemment, la Cour a fait l'objet de menaces et d'attaques profondément inacceptables contre son indépendance judiciaire.… Je tiens à être clair sur le fait que ces défis ne nous empêcheront pas de remplir notre mandat de manière indépendante et impartiale », a déclaré le Président.



Dans son discours, le président Hofmański a également rappelé que la CPI est une cour complémentaire qui n'intervient que s'il n'existe aucune autre voie possible pour obtenir justice.



« Elle n’est qu’un élément d’un système mondial et interconnecté de justice et d’état de droit. En tant que cour complémentaire, son rôle est de combler les lacunes de l'impunité, là où elles subsistent », a-t-il déclaré. Clôturant son discours, le président a encouragé tous les États à adhérer au Statut de Rome, s'ils n'y sont pas encore.