La Centrafrique refuse l’installation d’une base arrière d’une coalition de rebelles tchadiens (gouvernement)

Le gouvernement centrafricain a exprimé le 26 avril sa préoccupation face à la menace permanente que constitue la présence des groupes armés, à la suite d’une correspondance adressée au Préfet de la Vakaga. Cette correspondance contient une demande de la coalition de groupes armés tchadiens RIPET/MDR, qui sollicite l'autorisation de s'installer dans une localité centrafricaine. La coalition informe également le Préfet de l'existence d'un autre groupe armé qui s'organiserait pour déstabiliser la République Centrafricaine.



Le gouvernement centrafricain, par la voix de la ministre des Affaires étrangères Sylvie Baïpo, a rappelé que la République Centrafricaine entretient de bonnes relations avec tous ses pays voisins et en particulier la République du Tchad. À ce titre, il ne peut accepter que le territoire centrafricain serve de base arrière à tout groupe, coalition de groupes armés ou toute initiative de déstabilisation d'un pays voisin, frère et ami.



Le gouvernement centrafricain condamne avec la dernière énergie cette nouvelle provocation et assure le gouvernement de la République du Tchad ainsi que la communauté internationale de sa détermination à œuvrer de concert avec tous les pays voisins pour mettre définitivement fin à la criminalité transfrontalière sur son territoire.