TCHAD

La Chine célèbre le 65ᵉ anniversaire de l’indépendance du Tchad


Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 15 Août 2025


L'ambassade du Tchad en Chine a commémoré le 65ᵉ anniversaire de l'indépendance de la République du Tchad lors d'une cérémonie qui s'est déroulée dans une ambiance conviviale. L'événement a réuni la communauté tchadienne vivant en Chine, l'envoyé spécial de la Chine pour les affaires africaines, Liu Yuxi, ainsi que des chefs de missions diplomatiques et des présidents de grandes institutions.


  Dans son discours, l'ambassadeur Abakar Saleh Chahaimi a rendu un vibrant hommage aux martyrs qui ont lutté pour la souveraineté du Tchad. Il a également salué le partenariat stratégique établi entre le président Xi Jinping et le président Mahamat Idriss Déby Itno. Ce partenariat, ainsi que les échanges commerciaux, ne cesse de se renforcer, a-t-il indiqué.
 

 

L'ambassadeur a profité de l'occasion pour annoncer la tenue de la prochaine conférence des bailleurs et des partenaires économiques du Plan National de Développement (PND) « Tchad connexion 2030 », qui aura lieu à Abu Dhabi les 9 et 10 septembre 2025. Il a invité les investisseurs à y participer, soulignant que le Tchad dispose d'un potentiel important pour son développement économique, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'artisanat, des mines et des ressources humaines.

 
Enfin, l'ambassadeur a exhorté ses compatriotes vivant en Chine à être des citoyens modèles, respectueux des lois et des traditions du pays hôte.


