La Chine célèbre le 65ᵉ anniversaire de l’indépendance du Tchad





Dans son discours, l'ambassadeur Abakar Saleh Chahaimi a rendu un vibrant hommage aux martyrs qui ont lutté pour la souveraineté du Tchad. Il a également salué le partenariat stratégique établi entre le président Xi Jinping et le président Mahamat Idriss Déby Itno. Ce partenariat, ainsi que les échanges commerciaux, ne cesse de se renforcer, a-t-il indiqué.

L'ambassadeur a profité de l'occasion pour annoncer la tenue de la prochaine conférence des bailleurs et des partenaires économiques du Plan National de Développement (PND) « Tchad connexion 2030 », qui aura lieu à Abu Dhabi les 9 et 10 septembre 2025. Il a invité les investisseurs à y participer, soulignant que le Tchad dispose d'un potentiel important pour son développement économique, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'artisanat, des mines et des ressources humaines.





Enfin, l'ambassadeur a exhorté ses compatriotes vivant en Chine à être des citoyens modèles, respectueux des lois et des traditions du pays hôte.