INTERNATIONAL La Chine se dit prête pour des négociations commerciales avec le bloc de l'Afrique de l'Est

Alwihda Info | Par Reuters - 10 Juin 2019 modifié le 10 Juin 2019 - 21:23

La Chine est prête à négocier un accord commercial avec la Communauté des États de l'Afrique orientale (CAE), composée de six pays, afin de répondre aux plaintes du Kenya concernant un déséquilibre commercial énorme en faveur du géant économique asiatique, a déclaré à Reuters l'ambassadeur de Chine à Nairobi.

Des responsables kenyans ont déclaré que le gouvernement n'était pas prêt à discuter d'un accord de libre-échange, craignant une augmentation des importations en provenance de Chine, mais qu'un accord partiel pourrait être possible.



L'ambassadeur de Chine, Wu Peng, a déclaré que Pékin était prêt à ouvrir des négociations commerciales avec le Kenya via la CAE, qui inclut également l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi et le Sud-Soudan, conformément aux règles de l'Organisation Mondiale du Commerce.



"L'Afrique a la capacité et l'aptitude d'atteindre son développement d'autosuffisance. En tant qu'étranger ou en tant qu'ami et partenaire, nous souhaitons simplement leur apporter une assistance bien entendu à la demande des pays africains", a déclaré Wu.



L'Ambassadeur Wu a ajouté que le développement de la base industrielle du Kenya pourrait aider à remédier à son déséquilibre commercial.



La Chine est devenue l'un des plus importants partenaires commerciaux de nombreux pays d'Afrique de l'Est, mais leurs exportations vers la deuxième plus grande économie du monde sont éclipsées par les importations de produits manufacturés tels que l'électronique et les équipements de l'usine.



Le Kenya a importé l'année dernière des marchandises d'une valeur de 370,8 milliards de shillings (3,67 milliards de dollars américains) en provenance de Chine, alors qu'il n'a exporté que pour 11,32 milliards de shillings.



Nairobi veut exporter davantage de produits agricoles, tels que les avocats, en Chine. Les deux pays ont finalisé un protocole d'ouverture des exportations d'avocats congelés vers la Chine, mais les exportations d'avocats frais sont toujours bloquées pour des raisons de biosécurité.



"Je suis confiant, et en tant qu'ambassadeur de Chine, je pousse très fort, mais j'ai peut-être juste besoin d'un peu de temps ou d'un échange scientifique plus important ou d'une assistance accrue pour les agriculteurs kényans, afin de prévenir ce genre de virus", a déclaré Wu.



Le gouvernement kenyan a emprunté ces dernières années à la Chine pour la construction de routes et de voies ferrées. Il participe à l'Initiative « Ceintures et routes de la Chine », qui vise à améliorer les routes commerciales terrestres et maritimes entre la Chine et l'Europe, l'Asie et l'Afrique.



Mais il a indiqué qu'il n'était pas encore prêt pour un accord de libre-échange, ont indiqué des responsables.



James Shikwati est un économiste kényan basé à Nairobi



« Il s'agit donc davantage que le pays aille au-delà des intérêts politiques à court terme, commence à regarder sa position en tant que puissance économique régionale qui a également des intérêts à protéger, sinon, sans cela, vous rechercherez nos voisins qui ont de meilleures politiques. Nous avons vu l'Éthiopie en tirer avantage là où, selon eux, nous avons besoin d'une base industrielle établie en Éthiopie, en conséquence nous verrons l'Éthiopie devenir une puissance économique", at-il déclaré.



Des responsables du Ministère du Commerce et de l'Industrialisation du Kenya ont déclaré que Nairobi craignait qu'un accord de libre-échange avec la Chine ne conduise à une poussée des importations.



Ils disent que le gouvernement cherchait un accord commercial préférentiel et non réciproque, donnant aux exportations kényanes un accès en franchise de droits à la Chine. Un tel système pourrait s'inspirer de la loi sur la croissance et les perspectives économiques en Afrique (AGOA), qui permet aux exportations africaines telles que les vêtements et les textiles d'accéder en franchise de droits au marché américain.



"Je pense que ce dont nous avons besoin, c'est des programmes qui vont au-delà de la politique. Ceux-ci régiraient ensuite les interactions entre le Kenya ou la zone de l'Afrique de l'Est avec la Chine en ce qui concerne même le développement des infrastructures, le transfert de connaissances, le savoir-faire technologique, Il est évident que la Chine peut toujours faire appel à ses experts pour régler le problème, puis elle s'en ira, et lorsque la situation se dégradera, il sera nécessaire d'appeler les chinois", a ajouté Shikwati.



Pékin a régulièrement repoussé les critiques selon lesquelles l'extraction de ressources ne visait qu'à nourrir sa propre économie en plein essor, à savoir que les projets qu'elle finance avaient de mauvaises sauvegardes environnementales et que trop de leurs travailleurs provenaient de Chine plutôt que d'utiliser la main d'œuvre africaine.





Dans la même rubrique : < > Les Émirats Arabes Unis et l'Ouzbékistan identifient des mesures de modernisation du gouvernement Chatham House : le chef de l'Etat togolais devant le Royal Institute of International Affairs Pourquoi la 5G inquiète l’Amérique