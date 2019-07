La Corée du Sud envoie des soldats au Soudan du Sud

Les forces sud-coréennes ont annoncé lundi le déploiement d'un nouveau contingent de troupes dans le sud du Soudan pour participer à la mise en œuvre des tâches de la mission de maintien de la paix des Nations Unies dans le pays.



Selon un rapport publié par l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, plus de 280 soldats seront déployés au sein de la force de l'ONU pendant huit mois.



Le rapport indique que la division représente le onzième groupe de troupes envoyées dans le sud du Soudan depuis le début du deuxième trimestre de 2013.



Certains soldats partiront pour Juba lundi, tandis que les autres forces resteront au cours des deux prochaines semaines.



La Corée du Sud aura pour mission d'aider à réparer la route qui mène à la paix, une autoroute de 200 km reliant Port, Mangala et Pebor, afin de relancer l'économie du pays et de mieux soutenir les opérations de l'ONU, a indiqué le rapport.



Le Sud-Soudan a obtenu son indépendance du Soudan voisin en juillet 2011 après des décennies de guerre civile qui ont coûté la vie à plus de 2 millions de personnes.