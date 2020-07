La Fédération Ivoirienne de Rugby (FIR) va soulager les clubs

La Fédération Ivoirienne de Rugby (http://www.FIR.CI/) procédera le samedi 18 juillet 2020 à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports (Injs) de Marcory-Abidjan à la remise de Kits Covid-19 aux acteurs de la balle ovale ivoirienne.

Cette cérémonie s'inscrit dans l'action initiée par Rugby Afrique en vue de soutenir les associations, membres impactés par la crise sanitaire à Covid-19. Ainsi, Rugby Afrique a dégagé une enveloppe de 5 000 euros pour la Fédération Ivoirienne de Rugby (FIR) pour lui permettre de soutenir les acteurs de cette discipline en Côte d’Ivoire.

C'est donc ce don qui sera redistribué aux clubs (16) et aux commissions techniques de la Fédération. Les bénéficiaires du soutien recevront en plus des kits alimentaires et sanitaires, d'une enveloppe. « Pour la distribution de cette aide, la FIR a pensé à tout le monde, car la famille du rugby est grande et diversifiée. La priorité revient aux clubs qui ont l'obligation d'entretenir leurs joueurs respectifs. Ensuite, nous penserons aux commissions animées par nos techniciens qui sont les grands artisans de la fédération. Il faut retenir que la FIR complétera cette subvention afin de toucher un plus grand nombre d'acteurs. En plus du fond de soutien de 5000 euros attribué par Rugby Afrique, la fédé ajoutera 3650 euros. En ce qui concerne la nature des aides il y aura des kits alimentaires (riz, pâtes) sanitaires (masques, gels) et 1er soins ainsi qu'une somme de 200 000 FCFA pour les 16 clubs engagés », a confié Alain Koubé Secrétaire général de FIR à la page Facebook Côte d’Ivoire Rugby.

Outre la remise de kit, cette cérémonie sera l'occasion pour la Fédération de sensibiliser à nouveau sur l'importance du respect des mesures barrières pour freiner la propagation de la Covid-19 et surtout rappelé le protocole de reprise d'activité mise en place par World Rugby.

La remise des kits se fera en présence des autorités du ministère des Sports.

Contact Médias :

Courriel : communication@rugby.ci / fircommunication@gmail.com

Facebook : Côte d'Ivoire Rugby

Twitter : @CIVrugby

Linkedin : Côte d’Ivoire Rugby

Rugby@apo-opa.com

À Propos de la Fédération Ivoirienne de Rugby :

La Fédération Ivoirienne de Rugby (FIR) (http://www.FIR.CI/) est née en 1961. Elle membre fondateur de Rugby Afrique. La Fédération présidée par Dr Tano Elvis, à la charge la promotion et la vulgarisation de la balle ovale sur toute l’étendue du territoire. Notre objectif est d'accroître le nombre de pratiquants du rugby en Côte d’Ivoire.

