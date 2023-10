La Fondation Gates va accélérer l'innovation et la fabrication de vaccins à ARNm en Afrique et dans le monde

INTERNATIONAL La Fondation Gates va accélérer l'innovation et la fabrication de vaccins à ARNm en Afrique et dans le monde

Alwihda Info | Par AMA - 10 Octobre 2023



La fondation a annoncé un financement total de 40 millions de dollars américains pour faire progresser l'accès à la plateforme de recherche et de fabrication à faible coût sur l'ARNm de Quantoom Biosciences, qui a été développée grâce à une subvention.

L'Institut Pasteur de Dakar (IPD) et Biovac, des instituts de recherche ayant une expérience dans la fabrication de vaccins, basés respectivement au Sénégal et en Afrique du Sud, recevront chacun 5 millions de dollars pour acquérir la technologie et pourront l'utiliser pour développer localement des vaccins nécessaires. Pour faire progresser la technologie et réduire les coûts de commercialisation, la fondation fournira également 20 millions de dollars américains à Quantoom Biosciences, garantissant ainsi que les PRFI puissent bénéficier des outils de santé à ARNm de nouvelle génération. La Fondation Gates accordera 10 millions de dollars supplémentaires à d’autres fabricants de vaccins dans les PRFI qui sont encore à nommer.



Ce nouveau financement s'appuie sur l'investissement précédent de 55 millions de dollars américains de la fondation dans la technologie de fabrication de vaccins à ARNm.



« L'expansion de notre capacité à découvrir et à fabriquer des vaccins à ARNm abordables en Afrique est une étape importante et nécessaire vers une autosuffisance vaccinale dans la région », a déclaré le Dr Amadou Sall, PDG de l’IPD. « Nous nous réjouissons de ce nouveau financement, qui favorisera le développement de technologies vitales sur le continent tout en contribuant à la sécurité sanitaire mondiale en élargissant l'approvisionnement et l'accès aux vaccins, ce qui nous permettra de parvenir à une plus grande équité en santé dans le monde entier. »



Les vaccins à ARNm ont des processus de recherche et de fabrication plus simples que les vaccins traditionnels, donc élargir l'accès à cette technologie de nouvelle génération peut aider des pays comme le Sénégal et l'Afrique du Sud à gagner en autonomie pour découvrir et développer des vaccins à la fois à faible coût et de haute qualité contre des maladies telles que le paludisme et la tuberculose, des maladies qui correspondent à leurs priorités en matière de santé.



« L'innovation peut être transformatrice, mais uniquement si elle atteint les personnes qui en ont le plus besoin », a déclaré Morena Makhoana, PDG de Biovac. « Cette collaboration contribuera à combler les importantes lacunes dans l'accès aux vaccins à ARNm prometteurs contre les maladies qui touchent de manière disproportionnée les plus pauvres dans le monde. Il nous aidera également dans notre mission d'établir une capacité de fabrication de vaccins de bout en bout à grande échelle en Afrique, pour un approvisionnement mondial. »



La technologie modulaire à ARNm de Quantoom résout les blocages courants rencontrés dans les technologies actuelles de recherche et de fabrication de vaccins à ARNm, la rendant plus simple et moins coûteuse à utiliser. Par exemple, le coût de production d'un vaccin pourrait baisser de plus de 100 % avec la plateforme de Quantoom par rapport à la technologie traditionnelle de l'ARNm. Cela pourrait également réduire considérablement le besoin d'experts hautement qualifiés, élément qui continue d'être un obstacle à la production de vaccins en Afrique et ailleurs, et ce tout en maintenant ou même en améliorant la qualité du produit.



« Accroître la disponibilité de vaccins abordables et de haute qualité qui répondent aux besoins des communautés locales est l'un des meilleurs moyens d'améliorer les résultats en matière de santé mondiale et de réduire les décès évitables », a déclaré Trevor Mundel, président de la division Santé mondiale de la fondation. « En réduisant les obstacles à l'accès pour les pays à revenu faible ou intermédiaire, nous pouvons contribuer à faire en sorte qu'un plus grand nombre de personnes dans le monde bénéficient des innovations en matière de santé qui sauve des vies. »



« Le développement de nouveaux vaccins est un processus coûteux, gourmand en ressources et qui se trouve concentré dans les pays à revenu élevé », a déclaré José Castillo, PDG de Quantoom Biosciences. « Nous sommes ravis de nous associer à IPD et Biovac pour étendre notre technologie au Sénégal et en Afrique du Sud et aider à accroître l'accès aux nouveaux vaccins à ARNm, l'un des nouveaux outils les plus prometteurs de la médecine.»



Le financement supplémentaire pour Quantoom s'appuie sur une subvention initiale attribuée en 2016 à Univercells en réponse à un appel de grands défis pour de nouvelles interventions pour la fabrication de vaccins. La proposition d'Univercells était axée sur le développement de principes d'ingénierie modulaire qui faciliteraient une fabrication décentralisée et à faible empreinte de vaccins.



L’IPD prévoit de commencer à fabriquer des vaccins essentiels contre la rougeole et la rubéole en utilisant la technologie originale de fabrication de vaccins d'Univercells, augmentant ainsi la capacité de la région à mener des campagnes de vaccination systématique.





