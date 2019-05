La Fondation Merck s'associe à la Première Dame du Libéria pour renforcer les capacités de soins de santé et briser la stigmatisation liée à l'infertilité dans le pays

La Fondation Merck (www.Merck-Foundation.com) va former des médecins Libériens dans les domaines du Cancer, du Diabète et de la Fertilité pour renforcer les capacités de soins de santé dans le pays ; La Fondation Merck nomme la Première Dame du Libéria en tant qu’Ambassadrice de « Merck Plus Qu'une Mère » pour autonomiser les femmes infertiles du pays ; La Fondation Merck lance les Prix de Reconnaissance des Médias « Merck Plus Qu’une Mère », ainsi que le premier programme de formation des médias sur la santé, visant à éliminer la stigmatisation liée à l’infertilité ; La Fondation Merck offrira aux médecins une bourse de formation d'un à deux ans en oncologie afin d'améliorer l'accès à des soins équitables contre le cancer dans le pays.

La Fondation Merck, la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne, avec La Première Dame du Libéria, S.E. CLAR WEAH et le Ministère de la Santé lanceront de nouveaux programmes visant à renforcer les capacités en matière de soins de santé et à lutter contre la stigmatisation liée à l'infertilité dans le pays.

S.E. CLAR WEAH, La Première Dame du Libéria et Ambassadrice de Merck Plus Qu’une Mère, a déclaré : « Nous invitons la Fondation Merck à lancer ses programmes communs, qui seront très bénéfiques pour notre population. Leurs initiatives sont de nature très novatrice et contribueront à changer le scénario de soins de santé de notre pays »

Dr. Rasha Kelej, CEO of Merck Foundation and President, Merck More Than a Mother , a déclaré : « Nous sommes très heureux de souligner notre engagement à long terme visant à renforcer les capacités en matière de soins de santé au Libéria. Nous sommes également très fiers de travailler en étroite collaboration avec S.E. La Première Dame du Libéria, ambassadrice de la campagne « Merck Plus Qu’une Mère » pour sensibiliser la population sur la prévention de l'infertilité, l'infertilité masculine et définir les interventions visant à briser la stigmatisation liée à l'infertilité. De plus, nous serons heureux de former les médecins Libériens dans les domaines de la Fertilité, du Diabète et des soins du Cancer. »

La Fondation Merck et le bureau de la Première Dame du Libéria travailleront en étroite collaboration pour présenter des idées novatrices qui impliqueront différents secteurs afin de créer un changement de culture dans le but de briser la stigmatisation liée à l'infertilité et d'avoir un impact considérable en peu de temps.

Les initiatives comprennent la Formation des Médias sur la Santé organisée récemment pour les journalistes et les étudiants en journalisme du Libéria. Des candidatures ont également été sollicitées pour leur Prix de Reconnaissance des Médias « Merck Plus Qu’une Mère » et.

En outre, la Fondation Merck travaillera en partenariat avec des artistes locaux pour créer des chansons abordant ce sujet et sensibiliser la population à travers tout le pays.

De plus, les tout premiers Prix de la Mode « Merck Plus Qu’une Mère » seront également annoncés au Libéria afin d’impliquer l’industrie de la mode locale dans le but de dissiper le message pour briser la stigmatisation des femmes infertiles dans la vie quotidienne.

Le projet « Diabetes Blue Points » de la Fondation Merck, lancé en 2019, contribuera également à améliorer l'accès à des soins du diabète équitables et de qualité à travers le Libéria en fournissant aux médecins en ligne un diplôme en diabète dans différents districts du Libéria. Chaque diplômé devrait pouvoir établir une clinique du diabète dans son centre de santé ou son hôpital afin de contribuer à la prévention et au traitement de la maladie dans leurs communautés respectives.

La Fondation Merck a recruté des médecins Libériens et continuera à les inscrire aux programmes de bourses de recherche en oncologie d'un an et de deux ans et au programme de Master pour les cinq prochaines années, dans le but d'améliorer les soins contre le cancer dans le pays.

La Fondation Merck, en partenariat avec la Ministre de l'Égalité des sexes et de la Protection sociale, a dispensé une formation en embryologie et en clinique sur la fertilité au cours des deux dernières années et poursuivra ce programme en partenariat avec le Ministère de la Santé afin d'améliorer l'accès aux soins de qualité et équitables dans le pays.

À propos de la campagne « Merck More than a Mother » ;

L’initiative « Merck More Than a Mother » vise à autonomiser les femmes infertiles à travers l’accès à l’information, à l’éducation et à la santé et le changement de mentalités. Cette initiative puissante aide les gouvernements à définir des politiques visant à améliorer l'accès à des soins de fertilité réglementés, sûrs et efficaces. Elle définit les interventions visant à briser la stigmatisation autour des femmes infertiles et à sensibiliser la population sur la prévention et la prise en charge de l'infertilité. En partenariat avec les universités, les ministères de la santé et les sociétés de fertilité internationales, cette initiative propose également une formation médicale et des formations aux prestataires de soins de santé et aux embryologistes afin de développer et de renforcer les capacités en matière de soins de fertilité en Afrique et dans les pays en voie de développement.

Avec « Merck More Than a Mother », nous avons lancé un changement de culture visant à déstigmatiser l’infertilité à tous les niveaux : en sensibilisant davantage, en renforçant les compétences des experts locaux, en bâtissant un plaidoyer en coopération avec les décideurs et en aidant les femmes sans enfants à démarrer leur propre petits commerces. Il s’agit de donner à chaque femme le respect et l’aide qu’elle mérite pour mener une vie épanouissante, avec ou sans enfant.

Les ambassadrices de « Merck More Than a Mother » sont ; S.E. NEO JANE MASISI, La Première Dame du Botswana ; S.E. DENISE NKURUNZIZA, La Première Dame de la République du Burundi ; S.E. BRIGITTE TOUADERA, La Première Dame de la République Centrafricaine ; S.E. HINDA DEBY ITNO, La Première Dame du Tchad ; S.E. ANTOINETTE SASSOU-NGUESSO, La Première Dame du Congo ; S.E. REBECCA AKUFO-ADDO, La Première Dame du Ghana ; S.E. FATOUMATTA BAH-BARROW, La Première Dame de la Gambie ; S.E. DJÈNÈ CONDÈ, La Première Dame de Guinée-Conakry ; S.E. CLAR WEAH, La Première Dame de la République du Libéria ; S.E. PROFESSEUR GERTRUDE MUTHARIKA, La Première Dame du Malawi ; S.E. MARIAM MINT AHMAD TEKBER, La Première dame de la Mauritanie ; S.E. DR. ISAURA FERRÃO NYUSI, La Première Dame du Mozambique ; S.E. AISSATA ISSOUFOU MAHAMADOU, La Première Dame du Niger ; S.E. FATIMA MAADA BIO, La Première Dame de Sierra Leone S.E. AUXILLIA MNANGAGW, La Première Dame du Zimbabwe et S.E. ESTHER LUNGU, La Première Dame de Zambie.

En outre, une partie de la campagne est notre programme de Formation en Embryologie & en Fertilité de Merck, un cours pratique de trois mois en partenariat avec IRSI, en Indonésie, IIRRH, en Inde et ‘Manipal Academy of Higher Education’ (Université de Manipal), en Inde pour établir la plate-forme de spécialistes de la fertilité en Afrique et dans les pays en voie de développement. La Fondation Merck a fourni à plus de 84 candidats, trois mois à six mois de formation clinique et pratique aux spécialistes de la fertilité et aux embryologistes dans plus de 29 pays d'Afrique et d'Asie tels que: Tchad, Niger, République centrafricaine, Côte d'Ivoire, Ghana, Éthiopie, Ouganda, Kenya, Tanzanie, Zambie, Nigeria, Bénin, Mali, Burkina Faso, Sénégal, Guinée Conakry, Sierra Leone, Libéria, Cameroun, Rwanda, Botswana, République démocratique du Congo, Congo Brazzaville, Gambie, Népal, Siri Lanka, Bangladesh, Myanmar et Cambodge.

La Fondation Merck entre dans l'histoire de nombreux pays africains où elle n'a jamais eu de spécialistes en fertilité ou de cliniques de fertilité spécialisées avant l'intervention de « Merck Plus qu'une Mère » pour former les premiers spécialistes en fertilité tels que ; en Sierra Leone, au Libéria, en Gambie, au Niger, au Tchad, en Guinée, en Ethiopie et en Ouganda.

La Fondation Merck a lancé de nouvelles initiatives innovantes visant à sensibiliser les communautés locales sur la prévention de l’infertilité, l’infertilité masculine dans le but le briser la stigmatisation liée à l’infertilité et l’autonomisation des femmes infertiles dans le cadre de « Merck more than a Mother » telles que ;

• « Merck More than a Mother media recognition award and health media training »

• « Merck More than a Mother fashion award »

• « Merck More than a Mother film award »

• Chansons locales avec des artistes locaux pour aborder la perception Culturelle de l’infertilité et comment la changer

À propos de « Merck Oncology Fellowship Program »

Le programme de bourses en oncologie « Merck Oncology Fellowship Program » est une initiative clé du « Merck Cancer Access Program », qui vise à renforcer les capacités à travers l’éducation et la formation médicales. Le manque de moyens financiers n’est pas le seul défi en Afrique et dans les pays en voie de développement, mais la pénurie de personnel de santé qualifié capable de s’attaquer à la prévention, au diagnostic précoce et à la prise en charge du cancer à tous les niveaux des systèmes de santé est encore un plus grand défi.

« Merck Oncology Fellowship Program » se focalise sur le renforcement des capacités professionnelles en matière de traitement du cancer dans le but d’augmenter le nombre limité d’oncologues en Afrique et dans les pays en voie de développement. Le programme offre des bourses de formation d'un an au Tata Memorial Center - Inde, un programme de bourses de formation en oncologie d'un an et demi à l'Université de Malaya en Malaisie, deux années de formation en oncologie à l'Université de Nairobi au Kenya et deux ans de Master en oncologie médicale à Université du Caire - Égypte, en partenariat avec les ministères africains de la santé, des gouvernements locaux et des universités.

Lancé en 2016, plus de 43 candidats provenant de plus de 21 pays africains ont participé au « Merck Oncology Fellowship Program ». Le programme continuera à renforcer les capacités de prise en charge du cancer dans des pays africains tels que le Botswana, le Cameroun, la RCA, l’Éthiopie, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Libéria, Maurice, la Namibie, le Niger, le Nigéria, le Rwanda, le Sénégal, la Tanzanie et la Zambie.

À propos de la Fondation Merck :

La Fondation Merck ( www.Merck-Foundation.com ) , créée en 2017, est la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne. Elle vise à améliorer la santé et le bien-être des personnes et de faire progresser leur vie grâce à la science et la technologie. Nos efforts sont principalement centrés sur l'amélioration de l'accès aux solutions de soins de santé innovants dans les communautés mal desservies, le renforcement des capacités de recherche scientifique et de santé et l'autonomisation des personnes dans les STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques), en mettent l’accent sur les femmes et la jeunesse. Tous les communiqués de presse de la Fondation Merck sont diffusés par courrier électronique dès qu'ils deviennent disponibles sur le site Internet de la Fondation Merck. Veuillez aller sur www.Merck-Foundation.com pour en savoir plus et/ou pour vous inscrire en ligne pour dialoguer et échanger des expériences avec nos membres inscrits.

À propos de Merck :

Merck (www.MerckGroup.com) est une entreprise de premier plan dans les secteurs des sciences et des technologies, des soins des santé, des sciences de la vie et des matériaux de performance. Environ 50 000 employés travaillent davantage à développer les technologies qui rehaussent et améliorent la vie – à partir des thérapies biopharmaceutiques pour traiter le cancer ou la sclérose en plaques, des systèmes de pointe pour la recherche scientifique et de la production, des cristaux liquides pour les smartphones et téléviseurs LCD. En 2017, Merck a réalisé un chiffre d'affaires de 15,3 milliards d'euros dans 66 pays.

L’entreprise Merck, qui a été fondée en 1668, est la plus ancienne société pharmaceutique et chimique au monde. La famille fondatrice demeure le propriétaire majoritaire du groupe de sociétés cotées en bourse. Merck détient les droits mondiaux sur le nom et la marque Merck. Les seules exceptions sont les États-Unis et le Canada, où la société opère sous l’appellation EMD Serono, MilliporeSigma.

