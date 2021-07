La France annonce une nouvelle aide budgétaire au Tchad

À l’invitation du président français Emmanuel Macron, le président du Conseil militaire de transition du Tchad, le Général Mahamat Idriss Déby, a effectué une première visite officielle de travail en France les 4 et 5 juillet 2021.



Le deux présidents ont échangé sur les défis posés par le contexte sécuritaire dans la région du Sahel et par les difficultés économiques provoquées par la pandémie de la COVID-19. Ils ont examiné les avancées de la transition politique au Tchad et ont souligné la nécessité de tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs d’une transition inclusive, apaisée et réussie, conformément aux dispositions adoptées par l’Union africaine. La France a rappelé son attachement à l’intégrité territoriale du Tchad et sa présence aux côtés du peuple tchadien dans cette période sensible.



Le président du CMT a salué les efforts financiers que la France a consentis au bénéfice du Tchad. Emmanuel Macron a réitéré son soutien à la transition et annoncé la mise en œuvre, à échéance rapprochée, d’une nouvelle aide budgétaire. Ils ont appelé à un traitement rapide de la dette tchadienne, au sein du cadre commun de la dette.