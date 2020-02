La France contribue à la formation des unités anti-terroristes du Niger

Du 3 au 7 février 2020, un stage regroupant les unités d’intervention des Forces de sécurité intérieures (FSI) du Niger a permis de développer l’interopérabilité du Groupement d’Intervention et de Sécurité de la Garde nationale du Niger (GIS), du Groupe d’Intervention de la Police nationale (GIPN) de l’Unité spéciale et d’Intervention de la Gendarmerie nationale (USIGN) et de la Brigade d’Intervention de l’Aéroport international de Niamey (BIA).

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/la-france-co...