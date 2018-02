La France "encourage le Tchad à garantir le plein respect des droits de l’Homme"

Le ministère français des affaires étrangères a déclaré aujourd'hui au cours d'un point de presse que la France "réitère son attachement, partout dans le monde, au respect des libertés fondamentales, dont la liberté d’expression et de manifestation pacifique, composante essentielle de la démocratie."Elle "promeut cette approche dans ses échanges réguliers avec le Tchad et l’encourage à garantir le plein respect des droits de l’Homme, conformément aux engagements internationaux qu’il a pris".Cette réaction fait suite à la manifestation d'élèves et étudiants samedi dernier à N'Djamena, l'interdiction des demandes de marches pacifiques, et la dénonciation du mutisme des partenaires du Tchad par le syndicat des enseignants cette semaine.Dans un communiqué de presse, Reporters sans frontières a dénoncé les agressions et menaces contre la presse et les journalistes , rappelant que le Tchad occupe la 121ème place sur 180 dans l’édition 2017 du Classement de la liberté de la presse.