La Guinée-Conakry émerge comme la prochaine frontière pétrolière et gazière de l'Afrique de l'Ouest

Connue depuis longtemps comme l'un des principaux exportateurs de bauxite au monde avec près de 100 millions de tonnes expédiées au cours du premier semestre 2025, la Guinée-Conakry se positionne désormais comme un acteur émergent dans le secteur pétrolier et gazier de l'Afrique de l'Ouest. Géologiquement, le pays se situe dans le bassin MSGBC (Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau et Guinée-Conakry), une région frontalière dont le potentiel en hydrocarbures attire de plus en plus l'attention.



Le Sénégal et la Mauritanie ont déjà franchi des étapes importantes : Le Sénégal a produit son premier pétrole en juin 2024 à partir du champ Sangomar de Woodside, tandis que les deux pays ont commencé à produire du gaz fin 2024 à partir du champ Greater Tortue Ahmeyim de bp et Kosmos Energy. Alors que la région s'impose comme une frontière énergétique stratégique, la Guinée-Conakry fait progresser son cadre réglementaire, ses études sismiques et ses contacts avec les investisseurs afin de tirer parti de cette dynamique.



Potentiel géologique pour les réserves d'hydrocarbures

La Guinée-Conakry partage une histoire géologique avec la Guyane et le Suriname, situés le long de la marge équatoriale de l'Atlantique. Ses formations crétacées, ses roches mères marines, ses pièges structuraux et ses bassins sédimentaires reflètent ceux qui ont permis à la Guyane et au Suriname de devenir des régions pétrolières prolifiques, avec plus de 10 milliards de barils découverts à ce jour. En outre, le pays a accumulé un portefeuille de données sismiques 2D et 3D couvrant 17 000 km², ainsi que des données historiques de forage - des ressources comparables à celles qui ont étayé les premières explorations au Guyana et au Suriname.



Le rôle de la SONAP dans le secteur émergent

La Société nationale des pétroles de Guinée (SONAP), créée en 2021, est au cœur des ambitions pétrolières et gazières du pays. Sous la direction du directeur général, le Dr Lanciné Condé, la SONAP a renforcé ses capacités techniques en se dotant d'équipements de pointe sur le terrain, notamment des outils topographiques, de détection du gaz et de cartographie, ce qui lui permet d'évaluer plus efficacement les terrains à terre et en mer.



La SONAP a également créé son premier centre national de visualisation des données sismiques, en collaboration avec SLB et TGS. Le centre dispose d'environ 15 000 km² de données sismiques 3D et de 45 000 km² de données 2D, ce qui constitue pour les investisseurs une base précieuse pour l'exploration.



Les premiers résultats de l'exploration sont encourageants. Des puits tels que GU-2B-1 et Sabu-1 ont confirmé l'existence d'un système pétrolier fonctionnel dans les formations du Crétacé supérieur, avec des preuves de l'existence de roches mères matures, de réservoirs de qualité et d'indices d'hydrocarbures. Bien que le précédent forage en eaux profondes à Fatala-1 n'ait pas abouti à une production commerciale, les analogies géologiques avec les bassins éprouvés de la marge équatoriale de l'Atlantique et les structures prometteuses continuent de susciter l'intérêt des investisseurs.