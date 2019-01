La Guinée équatoriale prend des mesures pour aider les entrepreneurs en éliminant les obstacles bureaucratiques grâce à un guichet unique pour la création d’entreprises

Le guichet unique de la Guinée équatoriale est devenu une réalité cette semaine, permettant aux investisseurs et aux entreprises de créer une entreprise dans le quatrième plus grand producteur de pétrole de l’Afrique subsaharienne en seulement sept jours. Il s’agit là d’un geste très positif et un signe que le gouvernement de la Guinée équatoriale […]

