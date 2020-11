La Internet Society Foundation octroie plus de $1 million de subventions pour le développement des compétences en numérique

La Internet Society Foundation (www.ISOCFoundation.org) a octroyé plus de $1 million de subventions pour le développement des compétences en numérique à sept projets novateurs au Bangladesh, en Colombie et au Sénégal. Durant cette année pilote, le programme de subventions SCILLS (Strengthening Communities/Improving Lives and Livelihoods, soit renforcer les communautés/améliorer les vies et les moyens de subsistance) (https://bit.ly/2HiSyjj) vise à soutenir la croissance économique, à améliorer le niveau de santé et à développer l’offre éducative en aidant les particuliers et les communautés à utiliser Internet d’une manière plus experte et plus efficace.

« Bien que l’accès à Internet ait énormément augmenté au cours des dix dernières années, un fossé persiste entre ceux qui ont les connaissances et les compétences nécessaires pour utiliser Internet pour améliorer leur vie de manière tangible, et ceux et celles qui n’en ont pas, » a expliqué Sarah Armstrong, la Directrice Exécutive de la Internet Society Foundation. « Avec ces subventions, la Internet Society Foundation est ravie d'aider des communautés et des particuliers à acquérir les compétences et ressources numériques essentielles pour parvenir à améliorer les niveaux d'éducation, de santé et de perspectives économiques. »

Les projets sélectionnés sont les suivants :

Bangladesh

BRAC USA (https://BRACUSA.org) – 149 979 USD pour aider les espaces de création dans tout le Bangladesh dans leur travail visant à donner des moyens aux communautés en soutenant l'innovation, la création de perspectives économiques durables et la satisfaction de la demande en ressources rares au niveau local.

Practical Action (https://bit.ly/3nGUWjc) – 149 994 USD pour assurer des formations à destination des entrepreneurs, l'accès à une plateforme de marketing en ligne et le financement du travail de 2 000 tisserandes et 20 000 producteurs de jute dans le nord-ouest du Bangladesh.

Teach for Bangladesh (www.TeachforBangladesh.org) – 146 318 USD pour promouvoir le recours à l'Internet mobile pour l'enseignement au Bangladesh, en fournissant à 3 000 enfants marginalisés, 100 enseignants et 8 000 parents les connaissances, compétences et comportements nécessaires pour l'enseignement en ligne.

Colombie

Fundacion Capital (www.FundacionCapital.org) – 149 930 USD pour renforcer la résilience de 500 micro-entrepreneuses, grâce à des séances de formation au numérique et de coaching personnel.

HIAS, Inc (www.HIAS.org) – 145 000 USD pour donner à 50 femmes et membres de la communauté LGBTIQ+ du Venezuela en situation de vulnérabilité la possibilité de développer leurs compétences en entrepreneuriat et d'obtenir des revenus pour subvenir aux besoins de leurs familles.

Makaia (https://Makaia.org) – 144 977 USD pour lutter contre les disparités femmes-hommes dans le domaine du numérique et pour développer les compétences en informatique de 165 jeunes actifs inoccupés en zone rurale.

Sénégal

Paradigm Initiative (https://Paradigmhq.org/about) – 149 904 USD pour fournir à des jeunes issus de communautés mal desservies des connaissances recherchées dans le domaine du numérique et des compétences en entrepreneuriat, et leur donner accès à des possibilités de stage, de travail en ligne ou de création d'entreprise avec de bonnes chances d'offrir des revenus durables.

