La NBA nomme Amadou Gallo Fall president de la Basketball Africa League

La National Basketball Association (NBA) (www.NBA.com) nomme aujourd'hui son Vice-Président et Directeur Général pour l'Afrique, Amadou Gallo Fall en tant que Président de la Basketball Africa League (BAL), nouvelle ligue professionnelle réunissant 12 équipes en Afrique dont les premières rencontres sont prévues l'année prochaine.

Amadou Fall endossera immédiatement son rôle de Président de la BAL tout en aidant à la transition et à la recherche d'un nouveau Directeur Général de la NBA en Afrique.

« Les efforts d'Amadou pour développer le basket-ball et les activités de la NBA à travers l'Afrique ont été extraordinaires et il est un choix idéal pour diriger la Basketball Africa League, » a déclaré Mark Tatum, Sous-Commissaire et Chef des Opérations de la NBA. « Cette initiative historique améliorera non seulement le jeu en Afrique mais offrira également de nouvelles opportunités dans les médias, la technologie et les infrastructures sur le continent. »

Le lancement de la Basketball Africa League est la première collaboration de la NBA et de la FIBA marquant la création d'une compétition disputée hors du continent nord-américain. Cette dernière a été annoncée lors du déjeuner du NBA All-Star 2019 qui s'est tenu à Charlotte, le samedi 16 février 2019.

Natif du Sénégal, Amadou Fall a rejoint la NBA en janvier 2010 et a participé à l'ouverture du bureau de la Ligue à Johannesburg en Afrique du Sud en mai 2010. Il a dirigé les initiatives de développement de la NBA au niveau local et établi des partenariats avec des sociétés de marketing, de médias et de produits de consommation en Afrique.

Il a supervisé la croissance significative des activités de la NBA et du développement du basket-ball en Afrique, illustrée par trois rencontres à guichets fermés en Afrique, à Johannesburg en 2015 et 2017 et à Pretoria en 2018, venant en aide à des organisations caritatives telles que l'UNICEF, la Fondation Nelson Mandela et SOS Children's Villages Afrique du Sud.

Sous la direction d’Amadou Fall, la NBA a élargi ses efforts de développement du niveau débutant à l'élite sur l'ensemble du continent, ainsi que pour la Jr. NBA, le Basketball Without Borders (BWB) Afrique et la NBA Academy Africa. Cette année, la NBA prévoit de toucher plus de 2,5 millions de garçons et filles de 16 ans et moins par le biais des programmes Jr. NBA dans 21 pays africains. Le BWB, programme mondial de la NBA et de la FIBA pour le développement du basket-ball et de la sensibilisation communautaire, a été organisé 16 fois en Afrique et a permis à dix anciens participants de BWB Afrique d'être recrutés en NBA.

Amadou Fall a été déterminant dans l'ouverture de la NBA Academy Africa (https://on.nba.com/2YRx9kk) en mai 2017, où 25 candidats masculins d'élite âgés de 14 à 20 ans ont reçu des bourses et une formation suite à des programmes de scoutisme menés avec des fédérations locales à travers le continent. Trois diplômés de l'Académie NBA Afrique se sont engagés dans les écoles de la division 1 de la NCAA.

Amadou Fall a été récompensé à plusieurs reprises pour sa contribution à la croissance du basket-ball et au développement de la jeunesse sur le continent africain. Il a notamment reçu le Prix African Leaders 4 Change en 2017 et le Prix Leadership sport business en 2018.

Il a précédemment travaillé pour les Dallas Mavericks en tant que Directeur du Personnel de joueurs et Vice-Président des Affaires Internationales. Il a été ambassadeur de bonne volonté de l'équipe à l'échelle internationale et a supervisé leurs missions de reconnaissance. De 2003 à 2010, il s'est rendu en Afrique en tant que partie intégrante de BWB.

Amadou Fall est également le fondateur de SEED (Sports pour l'Education et le Développement Economique), une organisation mondiale à but non lucratif créée en 1998 ayant pour mission l'utilisation du sport comme vecteur d'inspiration, d'autonomisation et de soutien au développement holistique des jeunes africains prometteurs, en les préparant à devenir des citoyens du monde.

Il est diplômé magna cum laude de l'Université du District of Columbia (UDC), où il a joué au centre de l'équipe de basket-ball. Il a été intronisé au Temple de la renommée de l'athlétisme d'UDC le 15 février 2019.

