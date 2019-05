La NBA nomme Amadou Gallo Fall president de la Basketball Africa League

La National Basketball Association (NBA) (www.NBA.com) nomme aujourd’hui son Vice-Président et Directeur Général pour l’Afrique, Amadou Gallo Fall en tant que Président de la Basketball Africa League (BAL), nouvelle ligue professionnelle réunissant 12 équipes en Afrique dont les premières rencontres sont prévues l’année prochaine. Amadou Fall endossera immédiatement son rôle de Président… Read more on […]

La National Basketball Association (NBA) (www.NBA.com) nomme aujo...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...