La National Basketball Association (NBA) et le Groupe OCP annoncent un Partenariat Pluriannuel pour Developper le Programme Jr. NBA au Maroc et au Rwanda

Le groupe OCP (OCP) (www.OCPGroup.ma), un des leaders mondiaux dans l’industrie du phosphate, et la National Basketball Association (NBA) (www.NBA.com) ont annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat pluriannuel pour développer les programmes Jr. NBA, enseigner les compétences essentielles, et construire de nouveaux terrains de basket-ball à Khouribga et Benguerir, au Maroc, mais aussi dans la capitale du Rwanda, Kigali ; en utilisant le pouvoir de transformation du basket-ball pour émanciper la jeunesse marocaine et rwandaise, ainsi qu’à leurs communautés.

L’annonce a été faite aujourd’hui pendant la cérémonie d’ouverture du tout nouveau terrain de basket-ball d’Ennahda, à Khourigba (Maroc), en présence du Président Directeur Général de OCP, Mostafa Terrab ; du Directeur Général de la NBA Afrique et Président de la BAL (Basketball Africa League), Amadou Gallo Fall ; et de Ray Allen, dix fois All-Star NBA.

La ligue Jr. NBA de Benguerir sera lancée le 10 septembre à l’Omnisport de Benguerir, et la ligue Jr. NBA de Kigali commencera le 21 septembre à l’Integrated Polytechnic Regional Center de Kigali, au Rwanda.

« Ce partenariat avec la NBA fait partie de l’initiative Act4Community, supportée par les bénévoles d’OCP ayant pour objectif le développement par le biais du sport » a annoncé Mostafa Terrab. « La jeunesse d’ici est pleine de talent et d’énergie et le but de ce projet est de leur fournir une structure où ils pourront développer leur potentiel grâce à un état d’esprit d’excellence et d’encadrement focalisé sur le leadership et le développement personnel. Nous sommes vraiment heureux de lancer ce fabuleux projet avec la NBA à Khouribga et Benguerir ».

« Nous sommes ravis de nous associer au groupe OCP pour développer notre programme Jr. NBA au Maroc et au Rwanda » a déclaré Amadou Gallo Fall. « Nous continuons de repousser les barrières pour rendre notre sport le plus accessible à tous. Cet authentique partenariat contribuera énormément à inspirer plus de jeunes, les pousser à apprendre le jeu du basket-ball et ses valeurs mais également en donnant de nouveaux moyens aux coachs et aux leaders de ces communautés ».

L’une des stratégies prioritaires du groupe OCP est de soutenir le développement du continent africain. Pour cela, le groupe OCP se focalise sur la stimulation du potentiel agricole de l’Afrique, en construisant un écosystème agricole durable et en apportant des solutions innovantes aux agriculteurs africains.

De plus, dans son rôle d’entreprise citoyenne, OCP mène à bien de nombreuses initiatives philanthropes, en particulier via son projet volontaire Act4Community. Ce programme permet aux employés de OCP de s’impliquer dans des projets d’éducation, culturels et de création d’emplois pour le bien de leurs communautés. Des actions ciblées ont été menées à l’échelle régionale et locale, dans les milieux de l’environnement, de la santé, de l’éducation, et des secteurs de développement régionaux. Par conséquence, l’investissement de OCP dans le programme Jr. NBA accompagne ses efforts de développement des communautés locales et des populations africaines.

Le programme Jr. NBA dans ces deux pays impliquera 30 équipes scolaires masculines et 30 équipes scolaires féminines qui s’affronteront dans le cadre de leurs championnats respectifs. Chaque équipe scolaire représentera une des 30 équipes de la NBA, dans chaque ligue, et recevra les maillots de l’équipe NBA correspondante pour leurs matchs.

Dans le cadre de ce partenariat entre la NBA et OCP, tout au long de la saison Jr. NBA, les joueurs et les coachs prendront part à des séminaires interactifs sur les compétences de base, qui se concentreront sur l’émancipation des jeunes et qui permettront l’enseignement du leadership, des compétences en communication et une sensibilisation sanitaire. Le programme de ces compétences essentielles sera produit par le partenaire de longue date de la NBA, Hoops 4 Hope.

La Jr. NBA, le programme mondial de basket-ball pour les jeunes filles et garçons mené par la ligue, enseigne les compétences fondamentales ainsi que les valeurs fondatrices du jeu à des niveaux basiques, afin d’accompagner et d’améliorer l’expérience du basket-ball pour les jeunes joueurs, les coachs et les parents. Cette année, la NBA a touché plus de 51 millions de jeunes dans 75 pays, grâce aux matchs, aux programmes scolaires, aux clinics, aux compétitions, et à tous les autres événements de sensibilisation.

Lors de la seconde édition du Jr. NBA Global Championship, qui s’est tenue à Orlando en Floride le mois dernier, l’équipe masculine africaine a gagné la division internationale ce qui lui a permis de jouer la finale du championnat mondial, lors de laquelle ils ont perdu contre l’équipe masculine de l’ouest des Etats Unis, terminant ainsi deuxième de ce tournoi. Marouf Moumine (Cameroun) a été récompensé par le Prix de la Détermination du tournoi, pour la deuxième année consécutive.

Le développement des ligues Jr. NBA au Maroc et au Rwanda s’appuie sur l’engagement de la NBA et de OPC envers le développement du continent africain et des programmes similaires de la Jr. NBA qui se sont déjà déroulés en Angola, au Cameroun, en Guinée, en Côte d’Ivoire, au Kenya, en Mozambique, au Nigéria, en République du Congo, au Sénégal, en Afrique du Sud, en Tanzanie et en Ouganda.

