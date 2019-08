La Présidente de l’Assemblée nationale du Togo en visite de cinq jours en Egypte

Lomé - Une délégation de l’Assemblée nationale togolaise effectue à compter de ce mercredi 21 août 2019, une visite de travail de 5 jours en Egypte.



La délégation est conduite par la Présidente de la représentation nationale togolaise, Yawa Tségan qui répond ainsi à l'invitation de son homologue égyptien, Dr Ali Abdel-Aal Sayed Ahmed.



La visite qui se déroule jusqu’au 25 août prochain s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre les parlements égyptiens et togolais. Ce sera l’occasion pour Yawa Tségan et sa délégation de transmettre au Président égyptien, Al-Sisi, un message du Chef de l’Etat togolais, Faure Gnassingbé.



La présidente de l’Assemblée nationale togolaise évoquera avec ses interlocuteurs les moyens de renforcer les relations parlementaires entre les deux pays. Yawa Tségan devrait également avoir une rencontre avec un groupe de responsables égyptiens. Ce déplacement en Egypte est la première sortie officielle à l’étranger de la Présidente de l’Assemblée nationale depuis son élection au perchoir le 23 janvier 2019.



A noter que la présidente de l’Assemblée nationale est accompagnée par son 3ème Vice-président, André Johnson, du président de la commission des Finances et du développement économique, Djossou Semondji, du président de la commission Agro-Pastorale, de l'Aménagement du Territoire et du développement rural, Tchala Kazia, du rapporteur de la commission de l'éducation et développement Socioculturel, Kouméalo Anate.