La République Tchèque veut développer des relations durables avec la Côte d’Ivoire

« Nous apprécions beaucoup le rôle joué par la Côte d’Ivoire dans le maintien de la sécurité et de la stabilité dans la région. En même temps, nous savons que la Côte d’Ivoire est un pays à la dynamique économique la plus élevée en Afrique et qu’il existe ici un potentiel énorme de coopération. C’est la raison pour laquelle je suis accompagné par une délégation d’entrepreneurs très nombreuse ; il s’agit de représentants de sociétés tchèques qui sont venus ici pour nouer de nouveaux contacts avec leurs partenaires ivoiriens », a déclaré le Premier Ministre tchèque, à sa sortie d’audience.



Avec le Premier Ministre et les membres du gouvernement qui ont pris part à cette rencontre, Petr Fiala a évoqué plusieurs pistes de coopération. Il s’agit, notamment de livraison de machines et de véhicules ; d’équipements de transports ; un domaine où la République Tchèque se distingue particulièrement. Le Premier Ministre tchèque a annoncé, ainsi, que son pays a un projet de livraison de bus en Côte d’Ivoire.



« J’ai aussi noté le grand intérêt de nos amis ivoiriens pour le développement de la coopération dans le domaine de l’agriculture et des technologies agricoles. Nous sommes également prêts à élargir la coopération dans le domaine de la santé, en faisant venir des médecins tchèques ici ou en proposant la formation à vos spécialistes professionnels de la santé », a ajouté le Premier Ministre Petr Fiala.



Notons qu’il s’agit de la toute première visite d’un Premier Ministre tchèque en Côte d’Ivoire. Petr Fiala qui participe ainsi à la nouvelle stratégie de coopération de la République Tchèque avec des pays africains, a ouvert à cette occasion, le forum d’affaires ivoiro-tchèque.