La Rugby Union Mauritius vient en aide à 63 familles

La Rugby Union Mauritius (http://MauritiusRugby.org/) a débuté sa première distribution de colis alimentaire le vendredi 31 juillet à 63 familles. Cette campagne qui prendra fin le 6 août prochain a pu se réaliser grâce au soutien financier du Fond de Solidarité Rugby Afrique et World Rugby, dans le but de venir en aide aux principaux acteurs du ballon ovale à l’île Maurice.

Comme la majorité des pays africains touchés par la pandémie de la COVID-19, l’économie à l’île Maurice a connu un coup dur. Étant la première fédération de sport collectif à reprendre ses activités, la Rugby Union Mauritius, à entamé une campagne sociale dont la distribution de colis alimentaire, vendredi dernier, aux différentes familles des rugbymen. Cette initiative qui touche la région du sud, de l’ouest et du nord, se clôturera le 6 août prochain.

C’est dans le sud de l’île, à Bel Ombre, où évolue le club des Southern Cyclones que les efforts se sont concentrés. La Rugby Union Mauritius avec ses paniers de première nécessité pour un montant de Rs 2060 a permis aux familles de consolide leurs stocks de provisions.

Tout en démocratisant le Rugby la Rugby Union Mauritius renouvelle ses engagements sociaux auprès des familles défavorisées.

« Ce sont les valeurs de ce sport qui priment avec l’aide de World Rugby et de Rugby Afrique. La RUM et l’association Solidarité Maryer Pique étaient heureuses de voir le sourire de ces mamans qui laissent leurs gamins pratiquer le rugby. Les parents avaient peur de ce sport peu connu par la population. J’ai discuté avec ces mères de famille des valeurs du rugby et elles étaient tellement contentes de voir leurs enfants sortir du pays, et prendre l’avion pour découvrir d'autres horizons. Je suis très fier du travail fait par le club des Southern Cyclones, en particulier Jason Fourneau, un de nos éducateurs », déclare le président de la Rugby Union Mauritius, Kevin Venkiah. La Rugby Union Mauritius souhaiterait renouveler cet exercice de distribution à la fin de ce mois.

Au niveau de l’aspect sportif, les compétitions ont repris avec des tournois de Rugby Touch, le 18 juillet dernier, tout en respectant les différentes mesures sanitaires imposées par le gouvernement mauricien, les championnats débuteront quant à eux, en septembre.

