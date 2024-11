La Russie souhaite créer un système financier indépendant avec l'Afrique d'ici 2030

La Russie a l'intention de créer un système financier indépendant, qui permettra d'augmenter la part des règlements avec les pays africains dans des devises "amies" à 90% d'ici 2030, a annoncé Anton Kobiakov, conseiller du président russe et secrétaire exécutif du comité d'organisation du forum pour la préparation et la tenue d'événements au format Russie-Afrique, lors d'une conférence de presse.



"Nous prévoyons de créer une infrastructure financière de paiement indépendante afin d'augmenter la part des règlements entre la Russie et l'Afrique dans les monnaies des pays amis jusqu'à 90% d'ici 2030", a-t-il déclaré.



La première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique se tient les 9 et 10 novembre à Sirius, dans la région russe de Krasnodar. Environ 1.500 délégués, dont plus de 40 ministres du continent africain, participent à cet événement.