La SAP de La Mé : Un oasis de résilience face à la dégradation des terre en Côte d'Ivoire

Gestion Durable de l'Eau

Située à Adzopé, à environ 100 km d'Abidjan, la SAP de la Mé construit des structures durables pour canaliser, récolter et stocker l'eau. Ces infrastructures en sol renforcé de terre armée contribuent à la captation et à la distribution de l'eau, répondant ainsi à un besoin croissant de gestion de l'eau potable.



Le département d’Adzopé, une zone agricole de 3724 km², est riche en ressources hydriques, avec de nombreux cours d’eau et étangs. Face à la rareté des terres arables et à la baisse des prix des produits d'exportation, ces ressources sont de plus en plus utilisées pour des activités de pêche traditionnelle et d’aquaculture.