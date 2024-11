La Semaine Nationale de l'Entrepreneuriat au Tchad : Un succès qui dépasse les frontières

La 8ème édition de la Semaine Nationale de l'Entrepreneuriat (SNE) s'est achevée sur une note d'optimisme et de dynamisme. Organisée par le Réseau des Jeunes pour le Développement et le Leadership au Tchad (RJDLT), cet événement annuel a réuni pendant une semaine des entrepreneurs, des investisseurs, des experts et des décideurs politiques autour du thème "L'entrepreneuriat pour tous".





Un écosystème entrepreneurial en plein essor



La SNE 2024 a été marquée par une série d'activités riches et variées : conférences, ateliers, concours de pitch, expositions de produits et services innovants. Ces événements ont permis de mettre en lumière la créativité et le dynamisme de la jeune génération tchadienne.





Mohamed Ndonga Christian, président du Conseil d’Administration de Routouang (RJDLT), a souligné l'importance de pérenniser cet élan entrepreneurial : "Notre objectif est de faire de l'entrepreneuriat un véritable levier de développement économique et social pour notre pays. Nous travaillons toute l'année pour accompagner les jeunes entrepreneurs et leur offrir les outils nécessaires pour réussir."





Le soutien des pouvoirs publics



Le ministre de la Jeunesse, Abakar Djarma Aumi, a salué l'engagement des organisateurs et des participants à la SNE. Il a réaffirmé le soutien du gouvernement aux initiatives entrepreneuriales et a appelé les jeunes à saisir les opportunités offertes par l'économie numérique et l'agro-business. "Le gouvernement est déterminé à créer un environnement favorable à l'émergence d'une classe d'entrepreneurs dynamiques et innovants", a-t-il déclaré.





Les défis à relever



Si l'enthousiasme est palpable, de nombreux défis restent à relever pour soutenir le développement de l'entrepreneuriat au Tchad. Parmi les principaux enjeux figurent l'accès au financement, la formation professionnelle, l'amélioration du cadre réglementaire et la promotion de l'esprit d'entreprise dès le plus jeune âge.







Malgré ces défis, l'avenir de l'entrepreneuriat au Tchad semble prometteur. La SNE a démontré que la jeunesse tchadienne est prête à relever les défis et à contribuer au développement de son pays. Les organisateurs de l'événement se sont engagés à poursuivre leurs efforts pour renforcer l'écosystème entrepreneurial et à accompagner les jeunes entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets.