La Semaine africaine du pétrole et Menas Associates publient un rapport de perspectives pétrogazières pour l’Afrique en 2019

Un rapport publié par la Semaine africaine du pétrole (www.Africa-OilWeek.com) et Menas Associates au sujet de l’avenir de l’industrie pétrogazière africaine a conclu que les performances économiques du continent étaient globalement prometteuses, au moment précis où les marchés pétroliers internationaux retrouvent enfin leur forme après les ralentissements de la période 2015-2016. Les réserves prouvées de pétrole et de gaz en Afrique représentent respectivement 7,5 % et 7,1 % des réserves internationales totales.

Les experts prévoient que 2019 et les années ultérieures seront le théâtre d’explorations offshore en eau profonde et d’immenses découvertes de gaz, dans le contexte du développement des pipelines transcontinentaux, d’initiatives « gas-to-power » et de l’optimisation du potentiel de raffinage.

Le rapport examine les principales tendances de 2019, y compris les transitions politiques et l’intégration régionale par le biais de l’Accord de libre-échange continental africain (ACFTA) dont les objectifs sont la réduction des barrières commerciales intra-africaines, la facilitation de la circulation des personnes et le renforcement de l’importance de l’Afrique sur la scène internationale.

L’avenir est dépeint comme radieux pour le gaz naturel alors que la consommation mondiale est en augmentation. La production gazière de l’Afrique a augmenté de 8 % entre 2017 et 2018, principalement à partir de l’Égypte.

En ce qui concerne les opportunités, les deux principaux producteurs de pétrole d’Afrique subsaharienne – le Nigéria et l’Angola – devraient tous deux lancer des appels d’offres cette année. Certains autres sont déjà en cours en Guinée équatoriale, en Ouganda, au Gabon et au Congo Brazzaville, alors que le Ghana a procédé au lancement de son premier cycle d’octrois de licences lors de l’édition 2018 de la Semaine africaine du pétrole et que l’on espère que Madagascar proposera plusieurs blocs d’exploration cette année.

Lors de la Semaine africaine du pétrole, qui rassemblera seize pays, dont la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale et le Mozambique, deux journées seront consacrées à la promotion et aux appels d’offres des divers participants. Chaque nation pourra présenter son secteur des hydrocarbures aux participants de la Semaine africaine du pétrole.

Lisez le rapport (https://bit.ly/2K5uheY) pour en savoir plus sur la situation du secteur pétrogazier en Afrique. Vous y trouverez notamment les profils des pays particulièrement prometteurs pour les années à venir.

