La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) commémore son 15ème anniversaire

La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), membre du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), a lancé une campagne commémorative d'un an pour marquer 15 ans d'impact socio-économique dans les pays membres de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI). La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel Ritz Carlton, à Djeddah, en présence de hauts fonctionnaires des pays membres, de clients de l'ITFC, de partenaires et de parties prenantes de différentes régions, issus des secteurs privé et public.



Lors de la célébration des 15 ans de la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), S.E. Dr. Muhammad Al Jasser, Président du Groupe de la Banque Islamique de Développement et Président du Conseil d'Administration de l'ITFC, a félicité et salué l'organisation pour ses efforts dans la promotion du développement durable du commerce dans les pays membres.



Le ministre saoudien des finances et gouverneur de la BID, Mohammed Aljadaan, a assisté à l'événement pour célébrer l'étape importante franchie par l'ITFC.