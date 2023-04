La bataille fait rage au Soudan : l'armée annonce la destruction d'un camp et le contrôle de sites stratégiques

L'armée de l'air soudanaise a également annoncé la destruction du camp de Tiba et du camp de Supa de la FSR "soutenue par l'extérieur, chassant le reste des éléments en fuite pour protéger les civils", selon la déclaration. Les citoyens sont exhortés à rester loin des rues des quartiers et à ne pas abriter les fugueurs, indique l'armée.



Par ailleurs, des éléments des FSR "ont infiltré l'aéroport de Khartoum plus tôt dans la journée et ont pris pour cible et brûlé des avions civils des lignes royales saoudiennes", selon l'armée.



Le commandant des forces de soutien rapides dans l'État du Nil blanc a remis toutes ses troupes, camps et équipements au commandement de l'armée dans l'État et annonce qu'il se joint pour combattre à ses côtés.



Les forces armées indiquent qu'elles continuent de lutter dans une démarche séquentielle qui assure le moins de pertes. Les forces armées "contrôlent également le commandement des FSR à Khartoum sans résistance".



La situation au Soudan reste tendue, alors que les forces armées continuent de faire face à des groupes armés dans différentes parties du pays. Les citoyens sont appelés à rester prudents et à suivre les consignes de sécurité.